«Ливерпуль» объявил о трансфере ван Дейка

Сперва английские СМИ уведомили общественность о трансфере защитника «Саутгемптона» Вирджила ван Дейка в «Ливерпуль», а теперь информацию подтвердил сам мерсисайдский клуб.

«Красные» согласовали сделку и с клубом из Хэмпшира, и с самим футболистом. 26-летний центрбек присоединится к новой команде с открытием трансферного окна 1 января 2018 года.

В «Ливерпуле» ван Дейк будет играть под номером 4.

Ожидается, что трансфер обойдется «Ливерпулю» в 75 млн фунтов, что сделает игрока сборной Нидерландов самым дорогим защитником в истории футбола.

