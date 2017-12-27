«Ливерпуль» объявил о трансфере ван Дейка

Сперва английские СМИ уведомили общественность о трансфере защитника «Саутгемптона» Вирджила ван Дейка в «Ливерпуль», а теперь информацию подтвердил сам мерсисайдский клуб.
«Красные» согласовали сделку и с клубом из Хэмпшира, и с самим футболистом. 26-летний центрбек присоединится к новой команде с открытием трансферного окна 1 января 2018 года.
В «Ливерпуле» ван Дейк будет играть под номером 4.
Ожидается, что трансфер обойдется «Ливерпулю» в 75 млн фунтов, что сделает игрока сборной Нидерландов самым дорогим защитником в истории футбола.
Liverpool Football Club can confirm they have reached an agreement with Southampton for the transfer of Virgil van Dijk.— Liverpool FC (@LFC) 27 декабря 2017 г.
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„Ливерпуль“ покупает защитников по цене нападающих
„Ливерпуль“ покупает защитников по цене нападающих