«Ливерпуль» объявил о трансфере ван Дейка

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Выбирайте лучшего форварда второго темпа для символической сборной РФПЛ!
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Карта
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Италия. Серия B
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 20 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал Пэлас -:- Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал Фонбет 4.5 3.85 1.75
  • Главные новости
  • Все новости
01:23
«Милан» выбил «Интер» из Кубка Италии61
00:35
Гол Стерлинга принес «Манчестер Сити» победу над «Ньюкаслом»90
18:32
Анатолий Давыдов назначен директором Академии «Зенита»35
18:18
ЦСКА и «Краснодар» не оставляют попыток подписать Шатова63
15:37
Сорокин сменил Мутко на посту председателя Оргкомитета "Россия-201839
06:56
Бернарду Силва: «Нам следует ждать, что соперники будут делать всё, чтобы нас остановить»0
06:33
Кандрева: «„Интеру“ не хватает удачи, наш моральный дух упал»0
06:06
Стерлинг: «В „Сити“ тебя найдут последним пасом в 9 случаях из 10»0
05:45
«Манчестер Юнайтед» больше не претендует на Гризманна2
05:24
Гвардиола: «„Сити“ – фаворит Лиги чемпионов? Скажите, а за кого играет Месси?»4
05:06
Алексис Санчес прилетел в Париж5
04:50
Кейн: «Мне ещё далеко до сравнений с Месси и Роналду, но я хочу стать одним из лучших»1
04:21
Монтелла в течение суток станет новым наставником «Севильи»3
04:09
Антонио Доннарумма: «Это был дебют мечты»2
03:47
Селюк: «Весной у „Локомотива“ и без трансферов будет вполне боевой состав»0
03:30
Спаллетти: «Мы способны победить любого соперника, если будем играть в полную силу»1
03:10
Червиченко: «„Спартак“ рискует передержать Промеса»9
02:51
Гаттузо: «Возможно, я худший тренер в Серии A, но я всегда хочу побеждать»3
02:29
Бенитес: «Знали, что с „Сити“ придётся играть от обороны, имели шансы забить в концовке»2
02:11
Кутроне: «Ещё вчера я играл за молодёжку, а теперь забил в дерби. Невероятно»2
01:54
Гвардиола: «Тяжело играть в футбол, когда другая команда этого делать не хочет»3
01:40
«Манчестер Сити» повторил рекорд «Челси», установленный в 2008 году2
00:46
Хавбек «Селтика» сломал ногу и пропустит противостояние с «Зенитом»7
00:09
Ширер: «Ван Дейк не стоит 75 млн фунтов»9
00:00
Карвахаль дисквалифицирован на один матч за игру рукой11
 

«Ливерпуль» объявил о трансфере ван Дейка

вчера, 21:17

Сперва английские СМИ уведомили общественность о трансфере защитника «Саутгемптона» Вирджила ван Дейка в «Ливерпуль», а теперь информацию подтвердил сам мерсисайдский клуб.

«Красные» согласовали сделку и с клубом из Хэмпшира, и с самим футболистом. 26-летний центрбек присоединится к новой команде с открытием трансферного окна 1 января 2018 года.

В «Ливерпуле» ван Дейк будет играть под номером 4.

Ожидается, что трансфер обойдется «Ливерпулю» в 75 млн фунтов, что сделает игрока сборной Нидерландов самым дорогим защитником в истории футбола.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Уругвайский форвард побил собственный рекорд, перейдя уже в 26-й клуб
Вчера, 19:17 13
Гонка защитных вооружений
26 декабряСергей Иванов в блоге Трансферная лихорадка4
Фред стал игроком «Крузейро»
26 декабря 2
Форвард символической сборной группового этапа ЛЕ — игрок киевского «Динамо»
23 декабря 10
Бывший игрок «Локомотива» и ЦСКА перешел в луганскую «Зарю»
22 декабря 48
Гомес возвращается в «Штутгарт»
22 декабря 11
Обсудить
Все комментарии
Hako-Ly
Hako-Ly
сегодня в 06:42
Святая истина, неужели защитник. Протект хим ин Ливерпуль)
Летчик66
Летчик66 ответил y6uBaHTo
сегодня в 05:35
y6uBaHTo:
Фланги у Ливера более-менее нормальны - Гомес, Клайн, Александер-Арнольд, Морено, Робертсон, Милнер может. Ещё бы де Врея у Лацио хапнуть в центр. А так пока думаю в центре будет связка Матип/ван Дэйк
Гомес может быть, остальные ничего не показывают. Ну Арнольд был не плох в последнем матче, по словам Клоппа.
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
сегодня в 02:59
Это просто пздц ))) ЛОЛ
Forever Atletico de Madrid
Forever Atletico de Madrid
сегодня в 02:28
Отличное приобретение красных!
Mоnоlo
Mоnоlo ответил Y.N.W.A.
сегодня в 02:00
Он летом же в ВХЮ должен был перейти, но опять все сорвалось в последний момент. Странно )))
Tott_Hot
Tott_Hot ответил Y.N.W.A.
сегодня в 01:19
Y.N.W.A.:
Ну мы же оба знаем, о ком речь)
мы оба знаем, что ваш троллинг мне аки горох об стену)
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил Mоnоlo
сегодня в 00:55
Mоnоlo:
из Лейпцига купили же..
купили, но он не совсем опорник. не Канте или Каземиро. Скорее, бокс ту бокс. Вот Карвальо бы из Спортинга. До сих пор не понимаю, почему он все еще не в топ клубе
Mоnоlo
Mоnоlo ответил Y.N.W.A.
сегодня в 00:52
Y.N.W.A.:
Тоби, как и Аспи хорош в системе. В той обороне, которую выстроили в ТТХ и Челси. А ВВД (до травмы) был шикарен именно как индивидуалист. Надеюсь, все же вернется к былым кондициям. Вратарь нужен. Защитник....возможно, но не критично. Точно нужен опорник. Желательно топ уровня, и тогда реально можно бороться за апл
из Лейпцига купили же..
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил Mоnоlo
сегодня в 00:49
Mоnоlo:
У каждого свое мнение на этот счет, лично я считаю по другому) Считаю Тоби и Аспиликуэту посильнее и не раз уже это говорила.. Но в моем списке голландец в тройке, но до травмы. В последнее время он вообще никакой)) Может травма сказалась ну или мотивация уже не та) Увидим. Ливерпулю все равно нужны еще защитники и вратарь. Один ван Дейк не спасет)
Тоби, как и Аспи хорош в системе. В той обороне, которую выстроили в ТТХ и Челси. А ВВД (до травмы) был шикарен именно как индивидуалист.
Надеюсь, все же вернется к былым кондициям.
Вратарь нужен. Защитник....возможно, но не критично. Точно нужен опорник. Желательно топ уровня, и тогда реально можно бороться за апл
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
сегодня в 00:47
В защиту Ван Дейка, насчет этого сезона, можно сказать, что он особо и не рвал жилы, знал же, что перейдет в Ливерпуль, и опят же если для Хотспурс 75 млн., это много, то для Ливерпуля нет. А Манки бы вообще молчали бы купили за 90 млн. Лукаку который забивает раз в 10 матчах, да распиаренного Погба за 100 , который больше выделяется своей прической чем игрой, Мхитаряна который вообще сейчас в состав не попадает, а в итоге 15 очков от Сити и вылет из КЛ, не вам про трансферные провалы говорить.
Mоnоlo
Mоnоlo ответил Y.N.W.A.
сегодня в 00:43
Y.N.W.A.:
Сильнейшим он был. Не зря топ клубы АПЛ выстраивались за ним. В последнее время подсдал, я думаю вся эта канитель с возможным трансфером сказалась. Как бы то ни было, для Ливерпуля он жизненно необходим.
У каждого свое мнение на этот счет, лично я считаю по другому)
Считаю Тоби и Аспиликуэту посильнее и не раз уже это говорила.. Но в моем списке голландец в тройке, но до травмы. В последнее время он вообще никакой)) Может травма сказалась ну или мотивация уже не та) Увидим. Ливерпулю все равно нужны еще защитники и вратарь. Один ван Дейк не спасет)
Klopp_OUT
Klopp_OUT ответил Chatlan
сегодня в 00:40
Chatlan:
Жаль парня, не знает еще в какую дыру попал...
Ну так он не в Барселону перешел
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил Tott_Hot
сегодня в 00:36
Tott_Hot:
Да, уважаемый, ваши горят с треском))
Ну мы же оба знаем, о ком речь)
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил Mоnоlo
сегодня в 00:36
Mоnоlo:
И давно сильнейшим стал? Он после того как получил травму в прошлом году очень сильно сдал, да и никогда и не был сильнейшим. Были парни и покруче)) Ну посмотрим что у него получится в Ливерпуле.
Сильнейшим он был. Не зря топ клубы АПЛ выстраивались за ним.
В последнее время подсдал, я думаю вся эта канитель с возможным трансфером сказалась. Как бы то ни было, для Ливерпуля он жизненно необходим.
vinyardrip
vinyardrip ответил протон1
сегодня в 00:26
протон1:
а где старая версия сайта кто подскажет?
я набрал в адресной строке soccer.ru - пока старый добрый соккер
Mоnоlo
Mоnоlo ответил Y.N.W.A.
сегодня в 00:19
Y.N.W.A.:
Ох, как же горит у шут.ов из Каталонии в комментах))))) Знают, что теперь 4:0 может повториться уже в лч)) Шикарный трансфер. Сильнейший цз АПЛ, пусть и приунывший в последнее время - то что надо.
И давно сильнейшим стал? Он после того как получил травму в прошлом году очень сильно сдал, да и никогда и не был сильнейшим. Были парни и покруче)) Ну посмотрим что у него получится в Ливерпуле.
David Villa7
David Villa7
сегодня в 00:13
Мешки!
протон1
протон1
сегодня в 00:11
а где старая версия сайта кто подскажет?
Tott_Hot
Tott_Hot ответил Y.N.W.A.
вчера в 23:55
Y.N.W.A.:
курятник тоже, смотрю, подорвало конкретно)))
Да, уважаемый, ваши горят с треском))
Tott_Hot
Tott_Hot ответил fanliverpoolfan
вчера в 23:54
fanliverpoolfan:
Ты петуха путаеш с лайвербердом?
не снеси яйцо от негодования)
El Dassory
El Dassory
вчера в 23:53
В том то и дело, вы не сохраните состав, Кейн летом 100% свалит, а там за ним другие потянутся, потом тренер обидеться и свалит в лалигу.
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan ответил Y.N.W.A.
вчера в 23:52
Окс челси -Ливерпуль
Наби кейта барселона-ливерпуль
Ван дейк ман сити-Ливерпуль

Вот Клопп умеет выигрывать трансферы
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
вчера в 23:50
курятник тоже, смотрю, подорвало конкретно)))
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan ответил Tott_Hot
вчера в 23:49
Ты петуха путаеш с лайвербердом?
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
вчера в 23:48
Ох, как же горит у шут.ов из Каталонии в комментах)))))
Знают, что теперь 4:0 может повториться уже в лч))
Шикарный трансфер. Сильнейший цз АПЛ, пусть и приунывший в последнее время - то что надо.
Tott_Hot
Tott_Hot ответил fanliverpoolfan
вчера в 23:42
fanliverpoolfan:
Вот именно вырашиваете игроков для грандов это цель курятины продадут кейна и мы увидем тоттенхэм образца 2009 года когда боролись за выживание
цель курятины - быть выше "Эвертона" в Ливерпуле, не путай))
Tott_Hot
Tott_Hot ответил El Dassory
вчера в 23:40
El Dassory:
Проблема Кур в том что при агрессивном футболе ваши игроки теряются, вам бы двух, трёх мужиков подписать, а то в пору женской лиге играть.
ну да ну да)) то то в красном кукрятнике сплошь одни Терри да Винни Джонсы играют. В Тоттенхэме один молодняк, мясом обрастут и покажут характер. У Дайера, Тоби, Ваньямы и многих других крепкий стержень, как и у главного тренера. Для полного успеха не хватает опыта, если сохраним состав, титулы не за горами.
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan ответил Tott_Hot
вчера в 23:39
Вот именно вырашиваете игроков для грандов это цель курятины продадут кейна и мы увидем тоттенхэм образца 2009 года когда боролись за выживание
Ptaha91
Ptaha91 ответил 3ton
вчера в 23:36
3ton:
150 млн. ? Как он сейчас играет и забивает, Барселона отдаст нормальные деньги на сегодняшний день . Да и Суарес и Маскерано отлично за Барсу играют Хотя уверен на 99% не будет трансфера 😃
вот именно , что на сегодняшний день такие цены, ничего не поделаешь, могли бы купить дешевле купили бы, но есть как есть.
El Dassory
El Dassory ответил Tott_Hot
вчера в 23:35
Проблема Кур в том что при агрессивном футболе ваши игроки теряются, вам бы двух, трёх мужиков подписать, а то в пору женской лиге играть.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100