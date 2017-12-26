Гонка защитных вооружений

Ван Дейк собирает чемодан и готовится к отъезду из «Саутгемптона». «Соккер.ру» чувствует, что будет новый трансферный рекорд, который уже не удивит никого.

В ближайшее время может быть побит очередной трансферный рекорд. Английские топ-клубы так усердно вьются вокруг защитника «Саутгемптона» Вирджила ван Дейка, что у «святых» есть огромный соблазн заломить запредельный ценник. Они уже фактически смирились с уходом голландца, который совсем не хочет больше играть за «Саутгемптон», а хочет быть «владычицей морскою», став заодно и самым дорогим защитником в истории. Ведь фигурируют суммы в районе 70-80 миллионов евро. Мы обращаем ваше внимание на то, как лихо на перегретом современном трансферном рынке начали расти цены на защитников. А ведь когда-то эта позиция была самой недооцененной. Возник соблазн сравнить нынешние трансферные сделки по защитникам с теми, что были хотя бы лет десять назад. С передовыми, конечно.

Центральные защитники

Трансферный рекорд: Джон Стоунз (в «Манчестер Сити», сезон-2016/17) – 55,6 млн евро.

Рекорд прошлого десятилетия: Пепе (в «Реал», сезон-2007/08) – 30 млн евро.

В первой десятке самых дорогих сделок по центральным защитникам четыре были заключены в нынешнем сезоне (к нему мы относим и лето 2017 года, конечно). Еще три – в прошлом сезоне. То есть всего за два года обновилось семь из десяти самых дорогих центральных защитников. Очень забавно, что по совокупной трансферной стоимости за каких-то семь лет рекордсменом является Давид Луис. Три его трансфера вошли в топ-25 среди всех продаж центральных защитников. Он за 25 миллионов евро пожаловал в «Челси» в сезоне-2010/11, потом за 49,5 миллиона перебрался в ПСЖ в 2014 году, а затем вернулся на «Стэмфорд Бридж» за 35 миллионов евро. Удивительный прыгунок. Он, кстати, рискует опять добавить строчку в графе трансферов, поскольку в «Челси» потерял место и хочет уйти. Стоит заметить, что, пожалуй, как раз ПСЖ начал гонку вооружений на рынке защитников. Парижанам очень хотелось поскорее после прихода катарских денег сколотить могучую команду, что не было желания копошиться, мелочиться, решили и в защите все завалить деньгами. Поэтому первой ласточкой был Тиаго Силва в 2012 году за 42 миллиона евро. Это казалось чем-то безумным, а еще были Маркиньос и тот же Давид Луис. Сейчас же никого не удивляет, что «Манчестер Сити» заплатил за Николаса Отаменди 44,6 миллиона евро. Вообще, шейхи с «Этихада» перехватили в этом плане инициативу у своих парижских коллег. Каким-то древним, даже старым-добрым и академичным на этом фоне выглядит рекордсмен прошлого десятилетия по центральным защитникам – «Реал», купивший Пепе в 2007 году и Серхио Рамоса в 2005-м. За десять лет рекорды выросли в два раза.

Левые защитники

Трансферный рекорд: Бенжамен Менди (в «Манчестер Сити», сезон-2017/18) – 57,5 миллиона евро.

Рекорд прошлого десятилетия: Али Сиссоко (в «Лион», сезон-2009/10) – 16,2 миллиона евро.

А вот тут «Реал» старается держаться на уровне. Правда, не слишком удачно. Тео Эрнандес, который стал третьим в истории по трансферной стоимости левым защитником, пока себя не проявил. Стоивший те же 30 миллионов евро Фабиу Коэнтрау тоже потерялся. В первой десятке самых дорогих левых защитников всего три сделки были заключены в нынешнем сезоне. Но очень большой отрыв от рекорда прежнего десятилетия. 16,5 миллиона за Сиссоко от «Лиона» выглядят жалко. Особенно с учетом того, как Али отыграл за французский клуб. Но он хотя бы играл. Сейчас же за точно такую цену ПСЖ приобрел Юри Берчиче – будто бы на сдачу. И где он там потерялся в составе парижан? Впечатляет же снова «Манчестер Сити», который своим почти 60-миллионным трансфером поломал всю стройную и более-менее плавную картину рекордов левых беков. Он предыдущий рекорд перебил разом на 20 миллионов. А тем самым рекордом был переход Люка Шоу в «Манчестер Юнайтед».

Правые защитники

Трансферный рекорд: Кайл Уокер (в «Манчестер Сити», сезон-2017/18) – 51 миллион евро.

Рекорд прошлого десятилетия: Дани Алвес (в «Барселону», сезон-2008/09) – 35,5 миллиона евро.

На этой позиции ситуация сложилась двоякая. Трансферный рекорд, побитый «горожанами» в пух и прах в этом году, держался очень долго. Ведь как раз переход Алвеса из «Севильи» в «Барселону» им и был. Но при этом нынешний год стал прорывным на дорогие закупки правых беков. Сразу шесть из топ-десяти позиций в списке рекордов обновились в нынешнем сезоне. А парадоксально, что еще три из первой десятки были совершены в прошлом десятилетии. То есть некоторое продолжительное время не совершалось дорогих сделок по правым защитникам. Замыкают десятку, например, трансферы Глена Джонсона в «Ливерпуль» и Жозе Босингвы в «Челси» за 20,5 миллиона евро каждый. А по пути Давида Луиса пошел Данило. Он умудрился занять сразу третье и пятое места. Третье место занимает его трансфер в «Реал» в сезоне-2015/16, а пятое – переход в «Манчестер Сити» этим летом за 30 миллионов евро. То есть «горожане» разом махнули летом 81 миллион евро на укрепление левого фланга обороны. Чтобы не мелочиться.

Вообще, именно «Сити» стал главным разрушителем трансферных стереотипов о защитниках, которые считались самыми недорогими футболистами на рынке. Теперь же топ-клубы даже за скамеечников на позициях в обороне вынуждены выкладывать суммы, которые раза в полтора превышают цифры рекордов прошлого десятилетия. Поэтому когда мы говорим о трансферных безумиях, творимых в нападении и полузащите, не стоит забывать, что подобная вакханалия творится и в защитной линии. Рынок перегревается до невозможности. И тут как раз очень ярко видно, как инициативу у традиционных лидеров типа «Реала» и «Барселоны» перехватывают неофиты, стремящиеся экстенсивным путем пробиться на вершину пищевой цепи в футбольном плане, идя к пику этой самой цепи в плане экономическом.