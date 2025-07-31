«Альдосиви» – «Аргентинос Хуниорс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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31 июля 2025, 19:05

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка Аргентины «Альдосиви» – «Аргентинос Хуниорс», который состоится 1 августа 2025 года.

«Альдосиви»

«Альдосиви», как и его нынешний соперник не радуют стабильностью собственных болельщиков, поэтому уверенности в победе нет ни у одной из команд. Матч пройдет на нейтральном поле и здесь команды забудут о своих делах в чемпионате, а будут сконцентрированы на победе в отдельном поединке. Номинальные хозяева готовы создать проблемы сопернику, а особенно первыми выйти вперед и получить преимущество.

26 июля «Альдосиви» сыграл вничью с «Ньюэллс Олд Бойс» (0:0), а 22 числа команда проиграла на выезде «Дефенса и Хустисия» (0:2).

«Аргентинос Хуниорс»

«Аргентинос Хуниорс» редко побеждает в последних поединках, а в Клаусуре набрал лишь два очка в трех поединках. Тем не менее, все эти результаты не распространяются на кубок страны, где коллектив имеет шанс выйти уже в четвертьфинал турнира, что можно будет считать хорошим достижением. Победа не только продвинет гостей по турниру, но и даст мотивацию на улучшение результатов в дальнейшем.

27 июля «Аргентинос Хуниорс» сыграл вничью на выезде с «Платенсе» (0:0), а ранее 20 числа проиграл «Тигре» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Альдосиви» – 8.5

Ничья – 3.8

Победит «Аргентинос Хуниорс» – 1.43

Тотал больше 2.5 мячей – 2.3

Тотал меньше 2.5 мячей – 1.55

Статистика

«Архентинос Хуниорс» выиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах

Три из четырех домашних матчей «Альдосиви» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.5. Предполагаем, что клубы удивят букмекеров, которые не верят, что каждая из команд сможет забить минимум один мяч.