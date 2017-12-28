Стали известны соперники «Ахмата» в зимнее межсезонье

Пресс-служба «Ахмата» сообщает, что определились соперники команды на первом зимнем сборе в Турции.

«„Ахмат“ определился с местом проведения зимних сборов. Готовиться команда будет в Турции. Первый зимний сбор продлится с 15 по 26 января. Запланированы два контрольных матча: 21 января с польским клубом „Ягеллония“, 25 с турецкой командой „Аланьяспор“.

Вторые сборы пройдут с 30 января по 10 февраля. На них команда сыграет три контрольных матча. И заключительные турецкие сборы продлятся с 14 по 23 февраля. На них „Ахмат“ рассчитывает сыграть также три игры. Соперники на вторых и третьих сборах будут определены позднее. Пока запланированы восемь матчей. Возможно, в совокупности их станет девять, переговоры со спарринг-партнерами ведутся», - передает пресс-служба.