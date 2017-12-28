Глава РФС Алаев: «Сборная России не останется без премиальных на ЧМ-2018»

Временно исполняющий обязанности главы РФС Александр Алаев сообщил, что сборная России получит премию за выступление на ЧМ-2018 из призового фонда ФИФА.
«Сборная не останется без премиальных, но выплаты производятся из фонда ФИФА, сформированного на совете организации.
Призовые будут делиться в определенной пропорции. Часть получат игроки за свое выступление, часть РФС на общие расходы».
По слухам, за победу на ЧМ-2018 подопечные Станислава Черчесова могут получить почти 2 млрд рублей.
что в голове у всех только бабки бабки.
надо такую сборную собрать которая совершенно бесплатно сыграет на чм.
я готов войти в такую сборную
что в голове у всех только бабки бабки.
надо такую сборную собрать которая совершенно бесплатно сыграет на чм.
я готов войти в такую сборную
Уже новости опять про кривую политику лимита походу для сборников на 10 лет вперед манна небесная и заработок такой же!!!
Уже новости опять про кривую политику лимита походу для сборников на 10 лет вперед манна небесная и заработок такой же!!!