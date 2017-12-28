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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 20 тур 1 X 2
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Глава РФС Алаев: «Сборная России не останется без премиальных на ЧМ-2018»

сегодня, 17:57

Временно исполняющий обязанности главы РФС Александр Алаев сообщил, что сборная России получит премию за выступление на ЧМ-2018 из призового фонда ФИФА.

«Сборная не останется без премиальных, но выплаты производятся из фонда ФИФА, сформированного на совете организации. 

Призовые будут делиться в определенной пропорции. Часть получат игроки за свое выступление, часть РФС на общие расходы».

По слухам, за победу на ЧМ-2018 подопечные Станислава Черчесова могут получить почти 2 млрд рублей.

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 18:48
Боже мой еще не вышли на зеленое поле ,а уже ПРЕМИАЛЬНЫЕ........
Caniggia
Caniggia
сегодня в 18:32
Даже если сольют с позором все 3 игры?
Казанский
Казанский ответил zenit advokaat
сегодня в 18:28
zenit advokaat:
да какая разница кто в сборной откуда. все гребут и за флаг и страну они играть не будут
Ну не скажите...Если футболист мотивирован не только деньгами,но и карьерой,то он за сборную будет ..опу рвать,чтобы на него обратили внимание ведущие топ-клубы Европы..а там и деньги и карьера и уважение потомков
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 18:21
Из 2 мдрд. за победу 1 уже пристроилм.
zenit advokaat
zenit advokaat ответил Казанский
сегодня в 18:20
Казанский:
Воспитанников Газпром-Академии во главе с капитаном Дзюбой к сожалению не пригласили выступать за сборную России,мотивируя это тем,что премиальных от ФИФА не могут конкурировать с их зарплатами в клубе((
да какая разница кто в сборной откуда. все гребут и за флаг и страну они играть не будут
Казанский
Казанский ответил zenit advokaat
сегодня в 18:18
zenit advokaat:
лучше бы сказали не останется без медалей. что в голове у всех только бабки бабки. надо такую сборную собрать которая совершенно бесплатно сыграет на чм. я готов войти в такую сборную
Воспитанников Газпром-Академии во главе с капитаном Дзюбой к сожалению не пригласили выступать за сборную России,мотивируя это тем,что премиальных от ФИФА не могут конкурировать с их зарплатами в клубе((
zenit advokaat
zenit advokaat
сегодня в 18:13
лучше бы сказали не останется без медалей.
что в голове у всех только бабки бабки.
надо такую сборную собрать которая совершенно бесплатно сыграет на чм.
я готов войти в такую сборную
Faustello
Faustello
сегодня в 18:04
А кто то сомневался???
Уже новости опять про кривую политику лимита походу для сборников на 10 лет вперед манна небесная и заработок такой же!!!
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