Глава РФС Алаев: «Сборная России не останется без премиальных на ЧМ-2018»

Временно исполняющий обязанности главы РФС Александр Алаев сообщил, что сборная России получит премию за выступление на ЧМ-2018 из призового фонда ФИФА.

«Сборная не останется без премиальных, но выплаты производятся из фонда ФИФА, сформированного на совете организации.

Призовые будут делиться в определенной пропорции. Часть получат игроки за свое выступление, часть РФС на общие расходы».

По слухам, за победу на ЧМ-2018 подопечные Станислава Черчесова могут получить почти 2 млрд рублей.