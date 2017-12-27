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Сборная Дедов Морозов проведет благотворительный матч на базе «Крыльев Советов»

сегодня, 11:20

Пресс-служба «Крыльев Советов» сообщает, что на базе клуба пройдет благотворительная встреча сборной Дедов Морозов с самарскими детьми. 

«В костюмы зимних волшебников облачатся ветераны „Крыльев“, партнеры и друзья клуба. Уже подтвердили свое участие в игре ветераны клуба Вячеслав Попов, Антон Бобер, Василий Мазур, Динар Шарипов и Виктор Гаус, капитан команды КВН „СОК“ Дмитрий Колчин, директор ТРК „Губерния“ Юрий Проничев и финансовый директор ПФК „Крылья Советов“ Игорь Поваров. Тренером сборной Дедов Морозов выступит заслуженный ветеран „Крыльев Советов“ и заслуженный тренер РСФСР Геннадий Сарычев.

За сборную детей сыграют воспитанники школы-интерната №115 и школы-интерната „Преодоление“, а также команда „Крылья Мечты“, в которой тренируются ребята с болезнями ДЦП. На игру ребят, как настоящих футболистов, привезет клубный автобус „Крыльев“.

В программе мероприятия вручение подарков детям от игроков и болельщиков „Крыльев“, которые были собраны в рамках совместной акции с ТРК „Губерния“ „Ёлка подарков“. Также клуб наградит участников конкурса детских рисунков от издания „Комсомольская Правда-Самара“. Отдельно участников необычного матча наградят подарками с символикой Чемпионата Мира 2018 в России. Также с детьми будут работать аниматоры, ростовая кукла Крыс Лютик и ведущий Денис Полудняков, который вживую прокомментирует матч Дедов Морозов и детей. Будет работать интерактивная зона с приставкой и футбольными симуляторами», - передает пресс-служба. 

Ранее сообщалось, что «Урал» и «Автомобилист» сыграли благотворительный матч в валенках на льду.

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Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
сегодня в 16:50
А с кем играть будут, со снегурочками? Никакая снегурочка не выдержит 11-метровый.
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
сегодня в 13:40
Вот и для дзюпы команда нашлась
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 11:31
Колчина поставят в ворота и он всю дырку загородит.
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