Иностранцы смогут посетить матчи чемпионата мира, не имея российской визы

На заседании правительства РФ был одобрен законопроект о безвизовом въезде на территорию России для посещения матчей чемпионата мира гражданами иностранных государств, обладающих персонифицированной картой болельщика (FAN ID). Об этом сообщается на сайте правительства РФ:
«Предлагается установить одинаковый период для безвизового въезда зрителей чемпионата на территорию России по персонифицированной карте зрителя как на бумажном носителе, так и в электронной форме. Этот период будет начинаться за 10 дней до даты проведения первого матча чемпионата и заканчиваться в день проведения последнего матча чемпионата.
Предлагается также дополнительно предоставить возможность бесплатного проезда аккредитованным представителям средств массовой информации железнодорожным транспортом в дополнительных поездах на основании документа, удостоверяющего личность, и карты аккредитации».
Ранее стало известно, что российские каналы получили права на трансляцию матчей чемпионата мира.
Количество ввезенных шпионских гаджетов и батареек к ним зашкалит.
Телеграмм покажется детским лепетом.
Количество ввезенных шпионских гаджетов и батареек к ним зашкалит.
Телеграмм покажется детским лепетом.