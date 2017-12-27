Иностранцы смогут посетить матчи чемпионата мира, не имея российской визы

На заседании правительства РФ был одобрен законопроект о безвизовом въезде на территорию России для посещения матчей чемпионата мира гражданами иностранных государств, обладающих персонифицированной картой болельщика (FAN ID). Об этом сообщается на сайте правительства РФ:

«Предлагается установить одинаковый период для безвизового въезда зрителей чемпионата на территорию России по персонифицированной карте зрителя как на бумажном носителе, так и в электронной форме. Этот период будет начинаться за 10 дней до даты проведения первого матча чемпионата и заканчиваться в день проведения последнего матча чемпионата.

Предлагается также дополнительно предоставить возможность бесплатного проезда аккредитованным представителям средств массовой информации железнодорожным транспортом в дополнительных поездах на основании документа, удостоверяющего личность, и карты аккредитации».

Ранее стало известно, что российские каналы получили права на трансляцию матчей чемпионата мира.