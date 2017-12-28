«Аэрофлот» готов перевозить российских болельщиков на матчи ЧМ-2018 за 5 рублей

Глава «Аэрофлота» Виталий Савельев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложил перевозить болельщиков российской сборной во время чемпионата мира 2018 года за 5 рублей.
«Перевезем [болельщиков] не бесплатно - за пять рублей. Мы хотим, чтобы чемпионат мира был на „пятерку“. Мы перевезем всех российских болельщиков по сети маршрутов „Аэрофлота“ в любой город, где будет проходить чемпионат мира, за пять рублей [включая таксы, сборы] в одну сторону. Будем продавать билеты, чтобы не было ажиотажа, за три дня до матча и три дня после матча.
Мы считаем, что команда должна выступить на „пятерку“, и болельщики должны получить удовлетворение, поэтому мы с такой инициативой к Вам выходим. Если Вы поддержите, то мы с 1 января, с начала года начнем билеты продавать нашим болельщикам», — сказал Савельев.
Путин дал добро на эту инициативу.
Напомним, что самый дешевый билет на матч чемпионата мира стоит 1 280 рублей.
А насчёт пиара Путина, то по сути он не нужен! В России нет на данный момент конкурента за место президента. Реально смотрите на жизнь, а не слушайте навального и собчак!
А я уверен если ты приобретёшь билет на матч и тебе надо будет лететь, первым же побежишь требовать, что бы все поблажки получить! Такой тип людей у нас очень распространен!
А насчёт пиара Путина, то по сути он не нужен! В России нет на данный момент конкурента за место президента. Реально смотрите на жизнь, а не слушайте навального и собчак!
А я уверен если ты приобретёшь билет на матч и тебе надо будет лететь, первым же побежишь требовать, что бы все поблажки получить! Такой тип людей у нас очень распространен!
Аэрофлот и без того на хорошей гос. кормушке сидит, если ещё на мизер поднять таксу во все остальные направления, то вовсе ничего не потеряют.
У этих дармоeдов всё схвачено, и лишь простой ватник здесь "халяву" увидит.
Аэрофлот и без того на хорошей гос. кормушке сидит, если ещё на мизер поднять таксу во все остальные направления, то вовсе ничего не потеряют.
У этих дармоeдов всё схвачено, и лишь простой ватник здесь "халяву" увидит.
таксы--5 000руб
сборы--10 000руб
прочее--15 000 руб
примерно так
таксы--5 000руб
сборы--10 000руб
прочее--15 000 руб
примерно так
Выросла стоимость перелета и по другим направлениям. Если летом, но в дни, когда чемпионат проводиться не будет, билеты из Москвы, Сочи и Калининграда в Екатеринбург стоят около 7,5 тыс. руб., то в дни матчей — 20–40 тыс. руб.
Представители авиакомпаний связывают такие скачки цен с тем, что билеты по самым низким тарифам уже раскуплены, а оставшиеся в продаже относятся к более дорогим тарифам.
Выросла стоимость перелета и по другим направлениям. Если летом, но в дни, когда чемпионат проводиться не будет, билеты из Москвы, Сочи и Калининграда в Екатеринбург стоят около 7,5 тыс. руб., то в дни матчей — 20–40 тыс. руб.
Представители авиакомпаний связывают такие скачки цен с тем, что билеты по самым низким тарифам уже раскуплены, а оставшиеся в продаже относятся к более дорогим тарифам.
Перелеты в места проведения матчей ЧМ-2018 на даты, близкие к Играм, стали дороже в 2–5 раз. Если билеты из Москвы в Екатеринбург обычно стоят 7,5 тыс. руб., то во время матчей — 20–40 тыс. руб.
Цены на авиаперелеты между городами, в которых пройдут матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году, уже выросли в среднем на 230% по сравнению с обычными днями.
Перелеты в места проведения матчей ЧМ-2018 на даты, близкие к Играм, стали дороже в 2–5 раз. Если билеты из Москвы в Екатеринбург обычно стоят 7,5 тыс. руб., то во время матчей — 20–40 тыс. руб.
Цены на авиаперелеты между городами, в которых пройдут матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году, уже выросли в среднем на 230% по сравнению с обычными днями.
За чей счёт Аэрофлот будет покрывать убытки?
За чей счёт Аэрофлот будет покрывать убытки?
Почему в России все переворачивают с ног на голову??? Почему билеты должны 5 руб стоить??? Ну хорошо сделали бы без своей аэрофлотной наценки на маржу, продавали бы чисто по себестоимости + используя чартары заранее формируя отдельный доп на направление. А так - всё это не правильно.
Почему в России все переворачивают с ног на голову??? Почему билеты должны 5 руб стоить??? Ну хорошо сделали бы без своей аэрофлотной наценки на маржу, продавали бы чисто по себестоимости + используя чартары заранее формируя отдельный доп на направление. А так - всё это не правильно.
Если это не фэйк, то похвально,но верится с трудом. (разорится Аэрофлот).
Если это не фэйк, то похвально,но верится с трудом. (разорится Аэрофлот).