«Аэрофлот» готов перевозить российских болельщиков на матчи ЧМ-2018 за 5 рублей

Глава «Аэрофлота» Виталий Савельев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложил перевозить болельщиков российской сборной во время чемпионата мира 2018 года за 5 рублей.

«Перевезем [болельщиков] не бесплатно - за пять рублей. Мы хотим, чтобы чемпионат мира был на „пятерку“. Мы перевезем всех российских болельщиков по сети маршрутов „Аэрофлота“ в любой город, где будет проходить чемпионат мира, за пять рублей [включая таксы, сборы] в одну сторону. Будем продавать билеты, чтобы не было ажиотажа, за три дня до матча и три дня после матча.

Мы считаем, что команда должна выступить на „пятерку“, и болельщики должны получить удовлетворение, поэтому мы с такой инициативой к Вам выходим. Если Вы поддержите, то мы с 1 января, с начала года начнем билеты продавать нашим болельщикам», — сказал Савельев.

Путин дал добро на эту инициативу.

Напомним, что самый дешевый билет на матч чемпионата мира стоит 1 280 рублей.