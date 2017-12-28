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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 20 тур 1 X 2
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«Аэрофлот» готов перевозить российских болельщиков на матчи ЧМ-2018 за 5 рублей

сегодня, 17:40

Глава «Аэрофлота» Виталий Савельев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложил перевозить болельщиков российской сборной во время чемпионата мира 2018 года за 5 рублей.

«Перевезем [болельщиков] не бесплатно - за пять рублей. Мы хотим, чтобы чемпионат мира был на „пятерку“. Мы перевезем всех российских болельщиков по сети маршрутов „Аэрофлота“ в любой город, где будет проходить чемпионат мира, за пять рублей [включая таксы, сборы] в одну сторону. Будем продавать билеты, чтобы не было ажиотажа, за три дня до матча и три дня после матча.

Мы считаем, что команда должна выступить на „пятерку“, и болельщики должны получить удовлетворение, поэтому мы с такой инициативой к Вам выходим. Если Вы поддержите, то мы с 1 января, с начала года начнем билеты продавать нашим болельщикам», — сказал Савельев.

Путин дал добро на эту инициативу.

Напомним, что самый дешевый билет на матч чемпионата мира стоит 1 280 рублей.

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Все комментарии
Казанский
Казанский ответил RUONE
сегодня в 19:01
RUONE:
берешь отпуск, выбиваешь билет в сочи за 1300, бесплатно летишь на море и можно даже на футбол зайти
1500 рублей за авиабилет я таки понимаю,что это в Сочи из Анапы?))
Dark MU
Dark MU
сегодня в 18:55
За 5р в одну сторону), а обратно?)
RUONE
RUONE
сегодня в 18:54
берешь отпуск, выбиваешь билет в сочи за 1300, бесплатно летишь на море и можно даже на футбол зайти
Блоссия
Блоссия
сегодня в 18:52
После этой новости ясно одно. Заказывая билеты на самолет, никоим образом всем остальным не заходить на сайт Аэрофлота и выбирать рейсы других компаний. Аэрофлот еще года 2 будет брать с остальных пассажиров три шкуры.
Байкал Иркутск
Байкал Иркутск ответил Owl Fake
сегодня в 18:51
Owl Fake:
На что путин не пойдёт, лишь бы попиариться перед выборами. Аэрофлот и без того на хорошей гос. кормушке сидит, если ещё на мизер поднять таксу во все остальные направления, то вовсе ничего не потеряют. У этих дармоeдов всё схвачено, и лишь простой ватник здесь "халяву" увидит.
Ну, что вы во всём плохое видите?! Людям можно сказать делают бесплатный проезд и экономию в несколько десятков тысяч рублей, но вы в этом видите только плохое. К примеру из Приморье или Сибири, что бы слетать на всего один матч надо отдать не меньше 50 000 рублей, а так он отдаст всего 10 рублей! Или для вас это не разница?
А насчёт пиара Путина, то по сути он не нужен! В России нет на данный момент конкурента за место президента. Реально смотрите на жизнь, а не слушайте навального и собчак!
А я уверен если ты приобретёшь билет на матч и тебе надо будет лететь, первым же побежишь требовать, что бы все поблажки получить! Такой тип людей у нас очень распространен!
Блоссия
Блоссия
сегодня в 18:50
Зато по стоимости билетов на матчи можно в космос слетать)))
Казанский
Казанский
сегодня в 18:42
А почему в год провозглашения Зенита полуфиналистом ЛЧ не сделали газ по 10 копеек за кубометр?)))
Owl Fake
Owl Fake
сегодня в 18:33
На что путин не пойдёт, лишь бы попиариться перед выборами.
Аэрофлот и без того на хорошей гос. кормушке сидит, если ещё на мизер поднять таксу во все остальные направления, то вовсе ничего не потеряют.
У этих дармоeдов всё схвачено, и лишь простой ватник здесь "халяву" увидит.
Shamil79
Shamil79
сегодня в 18:30
сколько стоит паспорт болельщика?...а сказать мест больше нет всегда можно
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 18:30
Это хорошая новость для болельщиков даже не вериться
FootballFun1985
FootballFun1985
сегодня в 18:27
Хочу сказать только одно: верните старый сайт.
Igo0rek
Igo0rek ответил zenit advokaat
сегодня в 18:27
zenit advokaat:
московские бабушки(тарасовские) все вынесут все стерпят
Ты что-то имеешь против московских бабушек?
KARE
KARE
сегодня в 18:17
мне по-барабану,но ложь явная !!
zenit advokaat
zenit advokaat ответил Дед за ЦСКА
сегодня в 18:16
Дед за ЦСКА:
Свежо предание, да верится с трудом. За чей счёт Аэрофлот будет покрывать убытки?
московские бабушки(тарасовские) все вынесут все стерпят
VIPded
VIPded
сегодня в 18:16
В чем-то подвох...
zenit advokaat
zenit advokaat
сегодня в 18:15
билет--5 руб
таксы--5 000руб
сборы--10 000руб
прочее--15 000 руб
примерно так
Казанский
Казанский
сегодня в 18:15
Сильнее всего подорожали перелеты в Волгоград. К примеру, если в начале лета из Москвы сюда можно будет слетать в среднем за 6,3 тыс. руб., то в дни проведения ЧМ цена возрастает до 30–40 тыс. руб. Рост цен на билеты по сравнению с другими ценами сезона заметен именно перед днями матчей.
Выросла стоимость перелета и по другим направлениям. Если летом, но в дни, когда чемпионат проводиться не будет, билеты из Москвы, Сочи и Калининграда в Екатеринбург стоят около 7,5 тыс. руб., то в дни матчей — 20–40 тыс. руб.
Представители авиакомпаний связывают такие скачки цен с тем, что билеты по самым низким тарифам уже раскуплены, а оставшиеся в продаже относятся к более дорогим тарифам.
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
сегодня в 18:11
Дороговато что
Казанский
Казанский
сегодня в 18:08
Только вчера была новость по федеральным каналам,что билеты в города проведений матчей ЧМ выросли в 2,5 до 5 раз больше номинала их стоимости в обычные дни.В чем подвох?))
Перелеты в места проведения матчей ЧМ-2018 на даты, близкие к Играм, стали дороже в 2–5 раз. Если билеты из Москвы в Екатеринбург обычно стоят 7,5 тыс. руб., то во время матчей — 20–40 тыс. руб.
Цены на авиаперелеты между городами, в которых пройдут матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году, уже выросли в среднем на 230% по сравнению с обычными днями.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 18:08
Путинский ход перед выборами?
albucid
albucid
сегодня в 18:08
Когда таким идиотским способом пытаются пиарить плешивого, то это уже не дно, а днище!
TihonAlt
TihonAlt
сегодня в 18:06
Тоска. Давно знаем, что бесплатным бывает только сыр в мышеловке.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 18:06
Свежо предание, да верится с трудом.
За чей счёт Аэрофлот будет покрывать убытки?
BELOGRUZIA
BELOGRUZIA
сегодня в 18:03
а что не за пять копеек то???
lemon_kg
lemon_kg
сегодня в 18:02
очень нефи**вый ход!
Faustello
Faustello
сегодня в 18:02
Компенсируют увеличением таксы во все остальные дни и направления + получат ещё кучу преференций + дадут повод прикрываться и пиарится.
Почему в России все переворачивают с ног на голову??? Почему билеты должны 5 руб стоить??? Ну хорошо сделали бы без своей аэрофлотной наценки на маржу, продавали бы чисто по себестоимости + используя чартары заранее формируя отдельный доп на направление. А так - всё это не правильно.
Klasse
Klasse ответил WATMan
сегодня в 17:59
WATMan:
Жалкие попытки только у любителя зеленки - онального, "Петун" напиарился на несколько лет вперед
Даже не то что регистрировать а вслух его имя произносить))))
moder0001234
moder0001234
сегодня в 17:58
ВЕРНИТЕ СТАРЫЙ САЙТ!!!
Если это не фэйк, то похвально,но верится с трудом. (разорится Аэрофлот).
Klasse
Klasse ответил WATMan
сегодня в 17:58
WATMan:
Жалкие попытки только у любителя зеленки - онального, "Петун" напиарился на несколько лет вперед
тото плешивое путло заочковало даже регистрировать oнaльнoгo))))
Saang
Saang
сегодня в 17:52
Пусть сделают - это будет шикарно)
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