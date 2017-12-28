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Италия. Серия А 2017/2018, 19 тур 1 X 2
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«Атлетико» не хочет продавать Гризманна грядущим летом

вчера, 19:23

Исполнительный директор «Атлетико» Мигель Анхель Хиль Марин сообщил, что клуб не хочет расставаться со своим нападающим Антуаном Гризманном. При этом Марин признал, что летом «матрасникам» будет очень трудно удержать своего форварда, поскольку сумма отступных в его контракте упадет до 100 млн евро.

«„Атлетико“ не хочет продавать Гризманна ни сейчас, ни летом. Для нас это очень важный игрок, который рос вместе с клубом, а клуб рос вместе с игроком. Наше намерение состоит в том, чтобы продолжить этот рост.

Прошлым летом мы приложили все усилия, чтобы сохранить Антуана, и будем делать то же самое в 2018 году. Судьба Гризманна не в наших руках, но до июля его уход невозможен. До 1 июля его клаусула составляет 200 млн евро».

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Все комментарии
Tommy Lee
Tommy Lee
вчера в 22:03
Зимой могут эти же 200 заплатить.
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
вчера в 21:14
Трудно будет без Гризманна
Mоnоlo
Mоnоlo
вчера в 20:15
У него прописаны отступные. Продадут еще как))
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