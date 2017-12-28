«Атлетико» не хочет продавать Гризманна грядущим летом

Исполнительный директор «Атлетико» Мигель Анхель Хиль Марин сообщил, что клуб не хочет расставаться со своим нападающим Антуаном Гризманном. При этом Марин признал, что летом «матрасникам» будет очень трудно удержать своего форварда, поскольку сумма отступных в его контракте упадет до 100 млн евро.

«„Атлетико“ не хочет продавать Гризманна ни сейчас, ни летом. Для нас это очень важный игрок, который рос вместе с клубом, а клуб рос вместе с игроком. Наше намерение состоит в том, чтобы продолжить этот рост.

Прошлым летом мы приложили все усилия, чтобы сохранить Антуана, и будем делать то же самое в 2018 году. Судьба Гризманна не в наших руках, но до июля его уход невозможен. До 1 июля его клаусула составляет 200 млн евро».