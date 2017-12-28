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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 20 тур 1 X 2
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«Ювентус» отклонил предложение МЮ «79 млн евро + Мхитарян за Дибалу»

сегодня, 16:33

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала в последнее время перестал попадать в стартовый состав команды, однако «бьянконери» по-прежнему ценят футболиста. По информации итальянской прессы, «Манчестер Юнайтед» предлагал за аргентинца 79 млн евро и армянского полузащитника Генриха Мхитаряна.

Туринский клуб после недолгих раздумий ответил отказом.

По слухам, Мхитарян, на которого наставник манкунианцев Жозе Моуриньо уже не рассчитывает, может продолжить карьеру в другом итальянском клубе — «Интере».

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Все комментарии
juvenale
juvenale
сегодня в 19:04
150 + Мхитарян и мы подумаем
WildKem
WildKem
сегодня в 18:15
Очень вероятно, что покупка Пауло Дибала будет хорошим приобретением для МЮ, но на счет 79 млн евро и плюс Мхитарян думаю так и так выдумка СМИ, учитывая, что Генрих сейчас редко попадает в состав. В МЮ так и так понимают, что если хотят получить аргентинца, то учитывая нынешние цены, то надо предлагать сумму примерно раза в 2 больше, то есть где-то 150-160 млн евро.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 17:25
Я ДУМАЮ ЮВЕНТУС ПРАВИЛЬНО ПОСТУПИЛ
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков ответил zenit advokaat
сегодня в 17:22
zenit advokaat:
а армяшку спросили или он как бесплатное приложение?? это как на рынке когда мясо берешь и не хватает 30-50 грамм то дают довесок или жир или кость. а если зло посмотреть то и 30 грамм мяса
Он и так зимой уйдет,дело решенное, и неплохой вариант для него в Юве
Klasse
Klasse
сегодня в 17:21
Ну Мхитарян стоит 11 миллионов рублей + 79 млн евро доплата.
А Дибала стоит 150 млн евро. Не складывается.
zenit advokaat
zenit advokaat
сегодня в 17:09
а армяшку спросили или он как бесплатное приложение??
это как на рынке когда мясо берешь и не хватает 30-50 грамм то дают довесок или жир или кость. а если зло посмотреть то и 30 грамм мяса
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 17:00
Ясен пень! ©️KARE
Mоnоlo
Mоnоlo
сегодня в 16:55
Зачем муму Дибала? =) Или коллекционируют? =)
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 16:51
Армяне Ювентусу даром не нужны., лучше деньгами.
Storm-Shadow
Storm-Shadow
сегодня в 16:43
Пауло Дибалу надо в Барсу, Неймар рядом с Месси раскрылся, о чем неоднократно говорил

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romanDonskoy
romanDonskoy
сегодня в 16:39
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