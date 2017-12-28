«Ювентус» отклонил предложение МЮ «79 млн евро + Мхитарян за Дибалу»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала в последнее время перестал попадать в стартовый состав команды, однако «бьянконери» по-прежнему ценят футболиста. По информации итальянской прессы, «Манчестер Юнайтед» предлагал за аргентинца 79 млн евро и армянского полузащитника Генриха Мхитаряна.

Туринский клуб после недолгих раздумий ответил отказом.

По слухам, Мхитарян, на которого наставник манкунианцев Жозе Моуриньо уже не рассчитывает, может продолжить карьеру в другом итальянском клубе — «Интере».