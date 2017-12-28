«Ювентус» отклонил предложение МЮ «79 млн евро + Мхитарян за Дибалу»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала в последнее время перестал попадать в стартовый состав команды, однако «бьянконери» по-прежнему ценят футболиста. По информации итальянской прессы, «Манчестер Юнайтед» предлагал за аргентинца 79 млн евро и армянского полузащитника Генриха Мхитаряна.
Туринский клуб после недолгих раздумий ответил отказом.
По слухам, Мхитарян, на которого наставник манкунианцев Жозе Моуриньо уже не рассчитывает, может продолжить карьеру в другом итальянском клубе — «Интере».
А Дибала стоит 150 млн евро. Не складывается.
А Дибала стоит 150 млн евро. Не складывается.
это как на рынке когда мясо берешь и не хватает 30-50 грамм то дают довесок или жир или кость. а если зло посмотреть то и 30 грамм мяса
это как на рынке когда мясо берешь и не хватает 30-50 грамм то дают довесок или жир или кость. а если зло посмотреть то и 30 грамм мяса
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