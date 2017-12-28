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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 20 тур 1 X 2
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Быстров может продолжить карьеру в Казахстане

сегодня, 18:08

Полузащитник «Тосно» Владимир Быстров может перейти в «Кайрат». Стороны уже ведут переговоры о возможном переходе. Вероятность этого трансфера оценивается как 50/50. Переговоры проходят на уровне самого владельца клуба Кайрата Боранбаева, и менеджмент клуба мало что знает о них.

33-летний Быстров известен по своим выступлениям за питерский «Зенит» и московский «Спартак», в составе сборной России на его счету 47 матчей и 4 гола.

В данный момент он играет за «Тосно», в составе которого провел 3 матча.

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Все комментарии
Казанский
Казанский ответил cska.78
сегодня в 18:57
cska.78:
Никто никого не доставал :)
Вот тут уж не нужно скромничать и писать,что имя Вам Никто и писал за Вас НЕчто)))Зато на новом сайте исчезли Манго с Степками,но появились откуда то дизлайкеры,ранее не активные..
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил cska.78
сегодня в 18:57
cska.78:
На новом "немного троллинга" просто хуже видно, чем обычный коммент, также видно игнорируемых пользователей! Спрашивается нафига тогда игнор, если все равно видно того, кого нет желания видеть? :)
Я не в курсе, новый сайт игнорирую, спасибо за ответ.
cska.78
cska.78 ответил Казанский
сегодня в 18:54
Казанский:
Похоже что Ви таки всех достали))
Никто никого не доставал :)
praporchik zadov
praporchik zadov
сегодня в 18:54
В трех матчах его подпустили к бровке и разрешили подавать мячи.....
Казанский
Казанский ответил cska.78
сегодня в 18:52
cska.78:
Мне ставят "немного троллинга", как и ставили, никуда не пропало :)
Похоже что Ви таки всех достали))
cska.78
cska.78 ответил Дед за ЦСКА
сегодня в 18:52
Дед за ЦСКА:
Это на старом сайте ставят, на новом этой функции нет. Ваше мнение, вернут ли старый сайт?( Хоть мне по барабану, я сегодня целый день на нём).
На новом "немного троллинга" просто хуже видно, чем обычный коммент, также видно игнорируемых пользователей! Спрашивается нафига тогда игнор, если все равно видно того, кого нет желания видеть? :)
FILL3286
FILL3286
сегодня в 18:52
    Caniggia
    Caniggia
    сегодня в 18:50
    Даже Тосно уже не нужен этот престарелый бесполезный бегунок. Думаю, в Казахстане он тоже не задержится. Пора завязывать с футболом ему!
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА ответил cska.78
    сегодня в 18:50
    cska.78:
    Мне ставят "немного троллинга", как и ставили, никуда не пропало :)
    Это на старом сайте ставят, на новом этой функции нет.
    Ваше мнение, вернут ли старый сайт?( Хоть мне по барабану, я сегодня целый день на нём).
    Shamil79
    Shamil79 ответил Узб@гоеный
    сегодня в 18:48
    Узб@гоеный:
    Верните кнопку СТАРЫЙ САЙТ!!!!!!!!!!
    Shamil79
    Shamil79 ответил Узб@гоеный
    сегодня в 18:46
    Узб@гоеный:
    Верните кнопку СТАРЫЙ САЙТ!!!!!!!!!!
    так где же всё таки кнопочка у этого сайта?
    cska.78
    cska.78 ответил Owl Fake
    сегодня в 18:43
    Owl Fake:
    Куда пропал "немного тролинга"? Админы решили залечь на дно и отсидеться после того, как изгoвняли дизайн?
    Мне ставят "немного троллинга", как и ставили, никуда не пропало :)
    Owl Fake
    Owl Fake
    сегодня в 18:36
    Куда пропал "немного тролинга"?
    Админы решили залечь на дно и отсидеться после того, как изгoвняли дизайн?
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    сегодня в 18:35
    Хороший игрок был, но почему скитается по Клубам, ВОТ ВОПРОС???
    Казанский
    Казанский ответил Литейный 4
    сегодня в 18:32
    Литейный 4:
    Вот и Хавчик нашел свое последнее футбольное пристанище! :))))
    Степка,судя по клонам,на старом Соккере сидишь?)))Хотя даже не знаю,что хуже.Вчера на новом меня твои одноверцы задизлайкали)))
    Казанский
    Казанский
    сегодня в 18:30
    Прочитав заголовок почему то на ум сразу пришла фамилия БЫСТОВ))Почитал и не ошибся
    Узб@гоеный
    Узб@гоеный
    сегодня в 18:24
    Верните кнопку СТАРЫЙ САЙТ!!!!!!!!!!
    КЭТиК
    КЭТиК
    сегодня в 18:19
    Бу российские игроки в Казахстане в почете
    Гус Пойет
    Гус Пойет
    сегодня в 18:12
    Его уровень
    Литейный 4
    Литейный 4
    сегодня в 18:11
    Вот и Хавчик нашел свое последнее футбольное пристанище! :))))
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