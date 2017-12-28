Быстров может продолжить карьеру в Казахстане

Полузащитник «Тосно» Владимир Быстров может перейти в «Кайрат». Стороны уже ведут переговоры о возможном переходе. Вероятность этого трансфера оценивается как 50/50. Переговоры проходят на уровне самого владельца клуба Кайрата Боранбаева, и менеджмент клуба мало что знает о них.

33-летний Быстров известен по своим выступлениям за питерский «Зенит» и московский «Спартак», в составе сборной России на его счету 47 матчей и 4 гола.

В данный момент он играет за «Тосно», в составе которого провел 3 матча.