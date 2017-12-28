Быстров может продолжить карьеру в Казахстане

Полузащитник «Тосно» Владимир Быстров может перейти в «Кайрат». Стороны уже ведут переговоры о возможном переходе. Вероятность этого трансфера оценивается как 50/50. Переговоры проходят на уровне самого владельца клуба Кайрата Боранбаева, и менеджмент клуба мало что знает о них.
33-летний Быстров известен по своим выступлениям за питерский «Зенит» и московский «Спартак», в составе сборной России на его счету 47 матчей и 4 гола.
В данный момент он играет за «Тосно», в составе которого провел 3 матча.
Нормальный был игрок)))
Симпатизировали мне два игрока лазурных - Санек Анюков реально боец,и Быстров))
Но в свое время ни ушли ни куда и все прощай карьера,один в Тосно,да в Казахстан,другой лавочку полирует,сидит с дзюбой свои миллионы считают у кого больше!
Хотя о чем я,с Зенита одна тропа,Китай,Казахстан,Узбекистан, и т д
Нормальный был игрок)))
Симпатизировали мне два игрока лазурных - Санек Анюков реально боец,и Быстров))
Но в свое время ни ушли ни куда и все прощай карьера,один в Тосно,да в Казахстан,другой лавочку полирует,сидит с дзюбой свои миллионы считают у кого больше!
Хотя о чем я,с Зенита одна тропа,Китай,Казахстан,Узбекистан, и т д
Ваше мнение, вернут ли старый сайт?( Хоть мне по барабану, я сегодня целый день на нём).
Ваше мнение, вернут ли старый сайт?( Хоть мне по барабану, я сегодня целый день на нём).
Админы решили залечь на дно и отсидеться после того, как изгoвняли дизайн?
Админы решили залечь на дно и отсидеться после того, как изгoвняли дизайн?