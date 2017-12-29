Полузащитник «Лацио» Сенад Лулич объявил о завершении карьеры в сборной Боснии и Герцеговины.

«Важные решения никогда не принимаются в одночасье, особенно если речь заходит о моей любимой стране и футболке её национальной сборной. Однако настало время попрощаться. После нескольких дней раздумий и советов с ближайшим окружением я принял решение о том, что моя карьера в сборной закончилась.

Я говорю это с печалью на душе, потому что я отдавал своё здоровье и свою любовь, сражаясь за герб страны».

31-летний Лулич провел за сборную 57 матчей и забил 4 гола.

Отметим, что босниец является капитаном «Лацио».