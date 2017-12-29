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«Арсенал» в результативном матче обыграл «Кристал Пэлас»

сегодня, 00:52
Кристал ПэласЛоготип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)2 : 3Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

В матче 20-го тура АПЛ «Арсенал» прервал беспроигрышную серию «Кристал Пэлас».

Лондон, стадион «Селхарст Парк».

«Кристал Пэлас» - «Арсенал» - 2:3 (0:1)
Голы: Таунсенд 49, Томкинс 89Мустафи 25, Санчес 62, 66.

«Кристал Пэлас»: Сперони, Данн, Томкинс, Келли (Фосу-Менса 80), Шлупп, Миливоевич, Кабай (МакАртур 53), Заха, Таунсенд, Лофтус-Чик (Сако 70), Бентеке.
Главный тренер: Рой Ходжсон.

«Арсенал»: Чех, Косьельни, Мустафи, Колашинац, Чемберс, Озил, Джака (Мэйтленд-Найлз 87), Санчес, Уилшир, Бельерин, Ляказетт (Коклен 75).
Главный тренер: Арсен Венгер.

Предупреждения: Чемберс 29, Заха 45.

Судья: Майкл Оливер

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

Этот матч стал 810-м для рулевого «канониров» Арсена Венгера в качестве главного тренера команды из АПЛ.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
сегодня в 04:59
Очередной отскок.
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
сегодня в 04:18
На классе
Gahi
Gahi
сегодня в 03:19
Санчес красавчик так выкладываться и играть достоин уважения да и остальные игроки Арсенала не подкачали победой поддержали Венгера.
Tott_Hot
Tott_Hot ответил fanliverpoolfan
сегодня в 02:46
В ливере вообще таких нет и быть не может) Середняк Ван Дейк ваш потолок на пятилетку вперед)
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 02:18
"Арсенал" серьезно нацелился на топ-4 АПЛ.
Кому-то из претендентов придется подвигаться.
Одно слово румын
Одно слово румын
сегодня в 01:49
Ожидаемо
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan ответил Tott_Hot
сегодня в 01:47
Как и кейн для шпор
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
сегодня в 01:46
Жаль пэлас проиграла но санчес прибавил перед уходом решил не много помочь арсену
Tott_Hot
Tott_Hot
сегодня в 01:18
Санчес хорош! Слишком хорош для Арсенала)
dimagas1
dimagas1
сегодня в 01:00
Может это и последние голы Санчеса за Арсенал.
starche
starche
сегодня в 00:59
Узнаю прежнего Санчеса! C победой!
ars14
ars14
сегодня в 00:58
С победой канониры,как обычно без валидола не обошлось)
вхсо 111
вхсо 111
сегодня в 00:55
С победой Арсенал!
Owl Fake
Owl Fake
сегодня в 00:55
Удивительно, как Заа преобразился. Что ни матч, то геморрой для флангов соперника.
Сегодня это 100% игрок сборной.
Медив
Медив
сегодня в 00:55
Поздравляю! Немного позитива перед играми с Челси не помешает:)
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