«Арсенал» в результативном матче обыграл «Кристал Пэлас»

В матче 20-го тура АПЛ «Арсенал» прервал беспроигрышную серию «Кристал Пэлас».
Лондон, стадион «Селхарст Парк».
«Кристал Пэлас» - «Арсенал» - 2:3 (0:1)
Голы: Таунсенд 49, Томкинс 89 — Мустафи 25, Санчес 62, 66.
«Кристал Пэлас»: Сперони, Данн, Томкинс, Келли (Фосу-Менса 80), Шлупп, Миливоевич, Кабай (МакАртур 53), Заха, Таунсенд, Лофтус-Чик (Сако 70), Бентеке.
Главный тренер: Рой Ходжсон.
«Арсенал»: Чех, Косьельни, Мустафи, Колашинац, Чемберс, Озил, Джака (Мэйтленд-Найлз 87), Санчес, Уилшир, Бельерин, Ляказетт (Коклен 75).
Главный тренер: Арсен Венгер.
Предупреждения: Чемберс 29, Заха 45.
Судья: Майкл Оливер
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
Этот матч стал 810-м для рулевого «канониров» Арсена Венгера в качестве главного тренера команды из АПЛ.
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