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Италия. Серия А 2017/2018, 19 тур 1 X 2
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Нападающий «молодежки» «Ливерпуля» сообщил, что игрок «Спартака» назвал его ни**ром

вчера, 22:22
Ливерпуль (до 19)Логотип футбольный клуб Ливерпуль (до 19)2 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (до 19) (Москва)Спартак (до 19)Матч завершен

Нападающий «Ливерпуля» U19 Риан Брюстер рассказал об инциденте во время матча Юношеской Лиги УЕФА со «Спартаком» U19. 

«На мне сфолили. Я лежал на газоне и держал в руках мяч. Один из футболистов „Спартака“ начал что-то говорить судье на русском языке. Я сказал ему: „Это фол, мужик, во что ты играешь?“ Затем этот парень наклонился к моему лицу и сказал: „Поработай ртом, ты, ни**р“. Я вскочил на ноги, и к нам подбежал судья. Он понял, что что-то было сказано, но не слышал конкретно, что именно.

Затем мы сообщили об инциденте четвертому судье. После игры я рассказал о случившемся Джеррарду, и мы подали жалобу».

Оскорбил Брюстера капитан «Спартака» Леонид Миронов. Ему грозит 10 матчей дисквалификации.

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 04:36
а если бы ему это сказал к примеру Промес? да и кажется мне, что это ерунда не может такое сказать игрок команды где пол состава нигеры
MIKITA463295
MIKITA463295
сегодня в 03:06
Говори уже по русски,пусть непоймет зато таких проблем небудет ...
Saang
Saang
сегодня в 02:17
Нытье
olegmih1987
olegmih1987 ответил tesch
сегодня в 01:47
Он сказал простейшую фразу на английском,ее все первокласники знают в нашей стране. Это Соккер так изящно ее перевел)))
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик
сегодня в 01:44
...niger or not niger ?.....какая разница ?......огромные ПОЛУЧКИ( не заработки)...развратили ущербных кривоногих ...а 62ократия и либерастия подняла безмозглых мячепинателей выше ...ВЫШЕ ....! даже учёных , в докторской степени....
...ну как так-ТО ?
zenit advokaat
zenit advokaat ответил Спартач-болельщик
сегодня в 01:29
Спартач-болельщик:
...не всё учли , добавочка...в газпрёмпроэкте -мутки и профурсетковы ( очень надеюсь этих добрых молодцев увидеть на скамье подсудимых с конфискацией УВОРОВАННОГО ) ....а...АААА....какая разница , здесь тексты не читают.....
    Спартач-болельщик
    Спартач-болельщик ответил zenit advokaat
    сегодня в 01:28
    zenit advokaat:
    нас с детства учили так в китае--китайцы в германии--немцы в африке--негры в спартаке--зулусы на что тут обижаться то
    ...не всё учли , добавочка...в газпрёмпроэкте -мутки и профурсетковы ( очень надеюсь этих добрых молодцев увидеть на скамье подсудимых с конфискацией УВОРОВАННОГО ) ....а...АААА....какая разница , здесь тексты не читают.....
    zenit advokaat
    zenit advokaat
    сегодня в 01:18
    zenit advokaat
    zenit advokaat ответил Крейсер
    сегодня в 01:15
    Крейсер:
    Нет уж, давайте доказательства. Так любой может обвинить. А в целом... Если Миронов это сказал - значит балбес. Так нельзя. Если же Миронов это не говорил - значит Райан Брюстер лживый ниггер.
    ты на себя 10 матчевую дискву взял?
    zenit advokaat
    zenit advokaat
    сегодня в 01:13
    нас с детства учили так в китае--китайцы
    в германии--немцы
    в африке--негры
    в спартаке--зулусы
    на что тут обижаться то
    Спартач-болельщик
    Спартач-болельщик
    сегодня в 01:12
    ...это было в 1977 году , я возвращался из Иркутска ( моя родина ) в Юрмалу ( место , где приходится числиться проживающим ) рейсом Иркутск-Москва (возвращаться из Иркутска в Москву , это - "остановить время" ...вылетел по местному в 10 , прилетел по местному в 10 )...........Сонм родственников посодействовал с билетами , оказался на 3а месте , по нынешнему ( VIP) ....справа усадили персонально двух симпатичных девиц , что-то на наших не очень похожих....
    ...то , да сё ....попытка наладить контакт ....а ответ :" I do not understand Russian " ......как мне , изучавшему немецкий , начать говорить по аГлицки...?....
    ...любовь...моя любовь к хард року выручила....попытки переводить тексты ( со словарём ) ...обогатили меня и аглицкой словесной базой.....
    .... в общем мы нашли общий язык и начали общаться ...обмен сувенирами и прочее ( это кстати началось после остановки в Омске , когда я девочек угостил мороженым )
    ...на одной из картинок , мне подаренных был - НЕГР ... я и спросил : " нигер ? " , на что они мне в ГОЛОС !!! запротестовали ....NO, NOT ! Niger !.....negrou !...
    ....а я ещё пару лет перед этим событием , не в америке , но в англии видел плакаты ....я не VIP и картинок прилепить не могу....но !!! НО ! ...смысл !...Собакам и неграм вход воспрещён , Аглицкий знаменитый даблдеккер ( двухэтажный автобус) ...на первый этаж позволял только белым.....
    .....НАМ !!!! (живущим в тоталитаризме ) это казалось ДИКОСТЬЮ , а в оплоте ДЕМОКРАТИИ - НОРМА !
    ...........................А СЛОВ БОЛЬШЕ НЕТ ..........
    Крейсер
    Крейсер
    сегодня в 00:12
    Нет уж, давайте доказательства.
    Так любой может обвинить.

    А в целом... Если Миронов это сказал - значит балбес. Так нельзя. Если же Миронов это не говорил - значит Райан Брюстер лживый ниггер.
    311
    311
    сегодня в 00:10
    Он назвал тем, кто ты есть, балда! В зеркало посмотри если не веришь!)
    Kyon
    Kyon
    сегодня в 00:05
    Очень похоже на нынешнюю ситуацию с изнасилованиями. Обиженный шкур ткнул пальцем на того, кто ему не понравился и сказал "вот этот негодяй меня негром назвал". А дальше без суда и следствия срок. А вообще, как уже писали ниже - не способен русский человек так изящно послать это ничтожество на его родном языке.
    cadinow
    cadinow
    вчера в 23:54
    Кто поверит в эту чушь? Он по английски трех слов не свяжет, а тут такое.
    d_fincher
    d_fincher
    вчера в 23:40
    Держу пари, что наш парень сказал "негр".

    "Да меня в школе так учили. В Китае живут китайцы, в Германии немцы, в этом... Израиле евреи, а в Африке негры".

    А этот, афроамеркианский афроангличанин из Европы проявил чудеса сообразительности и то, что весь мир знает под испанским словом "нэгро" (черный) - обозвал американским словом "ниггер" (негритос). Таким образом, в расизме обвинены те, кто в расизме (в отличие от США и Европы) вообще не участвовал.
    TihonAlt
    TihonAlt
    вчера в 23:38
    У Ливерпуля проблемв... с Рианом. Лгун он и есть лгун. Наплачутся еще с ним.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    вчера в 23:37
    Так можно кого угодно обвинить, даже через полгода
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА ответил Блоссия
    вчера в 23:32
    Блоссия:
    ты забыл свое фирменное "гы-гы" добавить, так нравящееся модератору этого сайта.
    кураХ Гы. Гы.)))).
    По Вашей просьбе.
    tesch
    tesch ответил mat73
    вчера в 23:32
    mat73:
    Врёт он всё!
    К бабке не ходи, врет.
    tesch
    tesch ответил Блоссия
    вчера в 23:31
    Блоссия:
    Странно, что так оперативно удалили мое сообщение про чистейшую ложь со стороны лгунишки Риана. Попробуем еще разок обосновать, без использования английского языка в первоисточнике)))) Фраза, переданная Рианом, не под силам русскоязычному, не владеющему английским ( причем в американском его варианте), не жившем в соответствующей среде. Она слишком литературно-ругательная. Выступление Риана - курах на смех. И еще. У парня из Ливерпуля психологические проблемы.
    Ты права. не владеющий языком не произнесет эту фразу на английском. Фантазии ливерпульского чернокожего подростка.
    Блоссия
    Блоссия ответил Дед за ЦСКА
    вчера в 23:26
    Дед за ЦСКА:
    кураМ на смех. С Наступающим НГ Вас.
    ты забыл свое фирменное "гы-гы" добавить, так нравящееся модератору этого сайта.
    Kumertau
    Kumertau
    вчера в 23:23
    В Зените оценят парня...
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА ответил Блоссия
    вчера в 23:22
    Блоссия:
    Странно, что так оперативно удалили мое сообщение про чистейшую ложь со стороны лгунишки Риана. Попробуем еще разок обосновать, без использования английского языка в первоисточнике)))) Фраза, переданная Рианом, не под силам русскоязычному, не владеющему английским ( причем в американском его варианте), не жившем в соответствующей среде. Она слишком литературно-ругательная. Выступление Риана - курах на смех. И еще. У парня из Ливерпуля психологические проблемы.
    кураМ на смех.
    С Наступающим НГ Вас.
    Блоссия
    Блоссия
    вчера в 23:19
    Странно, что так оперативно удалили мое сообщение про чистейшую ложь со стороны лгунишки Риана.
    Попробуем еще разок обосновать, без использования английского языка в первоисточнике))))
    Фраза, переданная Рианом, не под силам русскоязычному, не владеющему английским ( причем в американском его варианте), не жившем в соответствующей среде. Она слишком литературно-ругательная. Выступление Риана - курах на смех.
    И еще. У парня из Ливерпуля психологические проблемы.
    cpartak60
    cpartak60 ответил Дед за ЦСКА
    вчера в 23:19
    Дед за ЦСКА:
    Растёт достойная смена в СпаМе !!! Гы, Гы, Гы.
      Дед за ЦСКА
      Дед за ЦСКА ответил eaguar
      вчера в 23:16
      eaguar:
      Знатный нигерский БуцеФалЛ на аватарке .
      С Наступающим НГ Вас.
      История Буцефала проста - это подарок Филипа. Отец подарил сыну необычного рогатого коня с которым Александр прошёл пол мира.Буцефал погиб на территории тогдашней Индии в бою,спасая Александра.На месте гибели Коня Александр повелел (что было исполнено) основать город Буцефал. В 19 веке город перешёл Пакистану и был переименован, но на главной площади города остался стоять гранитный многовековой Буцефал Родина Буцефала Македония.
      Великолепный
      Великолепный
      вчера в 23:15
      eaguar
      eaguar
      вчера в 23:10
      Тожма о неграх .

      yarik1_78
      yarik1_78
      вчера в 23:10
      Негр лучший друг человека,только после собаки конечно!
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