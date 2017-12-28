Нападающий «молодежки» «Ливерпуля» сообщил, что игрок «Спартака» назвал его ни**ром

Нападающий «Ливерпуля» U19 Риан Брюстер рассказал об инциденте во время матча Юношеской Лиги УЕФА со «Спартаком» U19.

«На мне сфолили. Я лежал на газоне и держал в руках мяч. Один из футболистов „Спартака“ начал что-то говорить судье на русском языке. Я сказал ему: „Это фол, мужик, во что ты играешь?“ Затем этот парень наклонился к моему лицу и сказал: „Поработай ртом, ты, ни**р“. Я вскочил на ноги, и к нам подбежал судья. Он понял, что что-то было сказано, но не слышал конкретно, что именно.

Затем мы сообщили об инциденте четвертому судье. После игры я рассказал о случившемся Джеррарду, и мы подали жалобу».

Оскорбил Брюстера капитан «Спартака» Леонид Миронов. Ему грозит 10 матчей дисквалификации.