«Крылья Советов» и «Кайрат» договорились о продлении аренды Бато

«Крылья Советов» и «Кайрат» договорились о продлении аренды защитника Шелдона Бато. Футболист, принадлежащий самарскому клубу, выступает за «Кайрат» на правах аренды с лета 2017 года. Ситуацию прокомментировал начальник селекционного отдела Зураб Циклаури.

«В ФНЛ действует жесткий лимит на легионеров, и сейчас мы были вынуждены остановиться на варианте, который устроил и клубы, и футболиста – продлении аренды в „Кайрате“. Шелдон – хороший игрок, и довольно неплохо показывает себя в играх за „Кайрат“. Мы следим за выступлениями Бато, находимся с ним на связи, и вернемся к вопросу его дальнейшего продолжения карьеры летом будущего года».