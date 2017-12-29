18 игроков на Украине пожизненно отстранили от футбола

На состоявшемся заседании Контрольно-дисциплинарного комитета Федерации футбола Украины было принято решение пожизненно отстранить от футбольной деятельности 18 игроков.

Поводом для такого наказания послужил факт выступления футболистов в матчах на территории Донецкой Народной Республики

Список выглядит следующим образом:

Владимир Кравченко, Денис Никулин, Максим Синьков, Анатолий Селезнев, Сергей Крохмаль, Андрей Кушнир, Андрей Рябой, Владислав Мишин, Руслан Зинченко, Ярослав Махно, Роман Саетов, Платон Свиридов, Денис Поточный, Иван Иванов, Игорь Дмитришин, Виктор Станенко, Никита Шмаков, Константин Золотарь.

Ранее президент ФФУ Андрей Павелко заявил, что не станет посещать матчи ЧМ-2018 в России, несмотря на свой статус в ФИФА.