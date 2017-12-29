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Италия. Серия А 2017/2018, 19 тур 1 X 2
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Роналду: «В юности мог оказаться в „Ювентусе“»

сегодня, 12:07

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду признался, что в в 2003 году он мог перейти в «Ювентус», а не в «Манчестер Юнайтед».

«Множество клубов были заинтересованы во мне. Ключевое значение в трансфере имел мой агент Мендеш, он дал мне верное направление. Помню, что ходили разговоры о „Ювентусе“, и мне это нравилось, ведь „Юве“ - большой клуб.

Но также были разговоры о МЮ, „Реале“ и других командах. Самые лучшие условия предложили в Манчестере, а так как я в детстве мечтал играть в АПЛ, этот вариант меня заинтересовал куда больше, чем Серия А».

Роналду накануне был признан лучшим спортсменом года.

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Все комментарии
BaGMeL
BaGMeL
сегодня в 16:27
не ошибся с выбором) Респект👍
Inside91
Inside91 ответил juvenale
сегодня в 16:04
juvenale:
Ну и тогда сериал был сильнейшим чемпионатом в истории футбола,странно что он выбрал Англию
наркоманистей фразы , в жизни не читал
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 15:17
Мало ли, что могло быть!
Мальвинка
Мальвинка
сегодня в 15:15
Хорошо что не в Интер а то мы тут на пару с Князем бы разрывались,вроде надо и должное отдать королю футбола Роналду,но в то же время он бы играл за Интер...
Лондонизблу
Лондонизблу
сегодня в 14:45
Сам господь бог уберёг Ювентус от такого позора! В Реале привыкли уже к заднеприводному. В Италии бы он отловился давно!
амурец
амурец
сегодня в 14:19
ну он заиграл и МЮ и в Реале
FILL3286
FILL3286
сегодня в 13:26
Сидел бы давидсу и дель пьеро бутсы чистил)
Fenomen-9
Fenomen-9
сегодня в 12:51
Шикарно играл бы и в Италии.
RUSTY8
RUSTY8
сегодня в 12:45
латентный гобб
nedved10
nedved10
сегодня в 12:34
Он в 2003 году выбрал Манчестер потому что сидел бы в запасе.
juvenale
juvenale
сегодня в 12:16
Ну и тогда сериал был сильнейшим чемпионатом в истории футбола,странно что он выбрал Англию
juvenale
juvenale
сегодня в 12:15
перешел бы если бы не Салас,который отказался переходить в Спортинг
Великий Князь
Великий Князь
сегодня в 12:12
На тот момент Роналду не дотягивал до уровня Ювентуса.
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