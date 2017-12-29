Роналду: «В юности мог оказаться в „Ювентусе“»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду признался, что в в 2003 году он мог перейти в «Ювентус», а не в «Манчестер Юнайтед».

«Множество клубов были заинтересованы во мне. Ключевое значение в трансфере имел мой агент Мендеш, он дал мне верное направление. Помню, что ходили разговоры о „Ювентусе“, и мне это нравилось, ведь „Юве“ - большой клуб.

Но также были разговоры о МЮ, „Реале“ и других командах. Самые лучшие условия предложили в Манчестере, а так как я в детстве мечтал играть в АПЛ, этот вариант меня заинтересовал куда больше, чем Серия А».

Роналду накануне был признан лучшим спортсменом года.