«Реал» выходит из зимнего отпуска

Сегодня у мадридского «Реала» вновь начинаются трудовые будни. Команда соберется после рождественских каникул и проведет тренировку.
В распоряжении главного тренера Зинедина Зидана будут все игроки «сливочных» - клубный лазарет пуст.
Ближайший матч мадридский клуб проведет 4 января, когда в рамках 1/8 финала Кубка Испании сыграет с «Нумансией».
Напомним, что на днях «Реал» был признан лучшей командой года по версии Globe Soccer Awards.
Ну теперь отдохнули и в путь.....бороться с сильными...ПСЖ...МС...за право называться командой №1 в Мире....
Удачи !!!!!
Ну теперь отдохнули и в путь.....бороться с сильными...ПСЖ...МС...за право называться командой №1 в Мире....
Удачи !!!!!
Великую Нумансию ждет алжирская ярость)
Великую Нумансию ждет алжирская ярость)