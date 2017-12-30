«Реал» выходит из зимнего отпуска

Сегодня у мадридского «Реала» вновь начинаются трудовые будни. Команда соберется после рождественских каникул и проведет тренировку.

В распоряжении главного тренера Зинедина Зидана будут все игроки «сливочных» - клубный лазарет пуст.

Ближайший матч мадридский клуб проведет 4 января, когда в рамках 1/8 финала Кубка Испании сыграет с «Нумансией».

Напомним, что на днях «Реал» был признан лучшей командой года по версии Globe Soccer Awards.