«Наполи» обыграл «Кротоне», победный гол забил Гамшик

«Наполи» одержал победу над «Кротоне» в матче 19-го тура чемпионата Италии. Напомним, что неаполитанцы вышли на матч в футболках со специальным патчем в честь капитана команды Марека Гамшика.
Кротоне, стадион «Эцио Шида»
«Кротоне» - «Наполи» 0:1 (0:1)
Гол: Гамшик 16.
«Кротоне»: Кордас, Фараони (Аристотелес 79), Шимич (Сампиризи 46), Чеккерини, Мартелла, Роден, Барберис (Крочиата 71), Мандрагора, Тротта, Будимир, Стоян.
Главный тренер: Вальтер Дзенга.
«Наполи»: Рейна, Маджо, Кулибали, Альбиоль, Хисай, Аллан, Жоржиньо (Диавара 76), Гамшик, Кальехон, Мертенс (Рог 88), Инсинье (Зелински 65).
Главный тренер: Маурицио Сарри.
Предупреждения: Жоржиньо 29, Чеккерини 39, Альбиоль 49,
Судья: Маурицио Мариани.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.