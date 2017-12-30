Игроки «Челси» Мозес и Алонсо заключили пари

Полузащитник «Челси» Виктор Мозес признался, что он и защитник «синих» Маркос Алонсо заключили пари - кто из них забьет больше голов за сезон. На счету испанца на данный момент 5 точных выстрелов, нигериец в нынешней кампании еще не забивал, но не опускает руки:

«Маркос как с цепи сорвался, а я пропустил несколько игр из-за травмы, но это не оправдание, ведь впереди еще много матчей. Надеюсь, я смогу догнать Маркоса.

Очень постараюсь, а там посмотрим, чем все закончится, но я очень рад за Маркоса, ведь он играет классно, а его голы помогают команде».