Слухи о желании Роналду уйти из «Реала» спровоцировали интерес МЮ и ПСЖ

Отношения нападающего «Реала» Криштиану Роналду и президента мадридского клуба Флорентино Переса заметно ухудшились. Об этом сообщает источник из окружения 32-летнего игрока, утверждающий, что Роналду «не хочет даже разговаривать с президентом». Основная причина недовольства португальца заключается в том, что Перес отказался от своего обещания в конце сезона повысить заработную плату Роналду. Хотя ранее сообщалось, что глава «сливочных» уговорил форварда провести переговоры о новом контракте в июне 2018 года. Отмечается, что Роналду хочет получать больше, чем нападающий «Барселоны» Лионель Месси и форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар.

Теперь капитан сборной Португалии требует, чтобы «Реал» летом отпустил его в другой клуб за € 100 млн. Сообщается, что эта информация побудила руководителей ПСЖ и «Манчестер Юнайтед» начать рассматривать возможность приобретения Криштиану Роналду.