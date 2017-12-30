Несколько игроков «Арсенала» всё ещё хотят, чтобы Санчес покинул команду

Между рядом игроков «Арсенала» и чилийским нападающим команды Алексисом Санчесоми продолжает расти напряжение. Как отмечает источник, во время выездного матча 20-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (3:2), в котором чилиец отметился двумя забитыми мячами, у Санчеса возник небольшой конфликт с воспитанником «канониров» Джеком Уилширом, который обвинил форварда в передерживании мяча. Также отмечается, что ряд футболистов гостей не пошли поздравлять Санчеса с дублем.

Источник утверждает, что игроки «Арсенала» недовольны тем, как Санчес выкладывается на тренировках, а также его нежеланием продлевать контракт с клубом.