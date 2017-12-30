Президент «Севильи»: «Отставка Бериссо не связана с его болезнью»

В ноябре у наставника «Севильи» Эдуардо Бериссо диагностировали рак предстательной железы, тренер успешно перенес операцию. Вскоре испанский клуб отправил специалиста в отставку, а позже назначил главным тренером Винченцо Монтеллу. Президент «Севильи» Хосе Кастро отмечает, что увольнение Бериссо никак не связано с его болезнью:

«Наше решение продиктовано техническими мотивами, болезнь ни при чем. Те, кто утверждают обратное, ошибаются и не знают нашего клуба. Эдуардо всегда может рассчитывать на нашу поддержку.

В нашем выборе мы не могли позволить себе ошибку, поэтому тщательно взвешивали все варианты. Винченцо был нашим основным кандидатом, мы им очень довольны».