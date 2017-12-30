Кьеза: «Мы ещё не видели на поле меня настоящего»

Полузащитник «Фиорентины» Федерико Кьеза считает, что лучшие годы его карьеры еще впереди:

«Ожидания окружающих я рассматриваю в качестве собственной мотивации. Пока я не вижу себя лидером команды. Наоборот, мне каждую неделю нужно доказывать свое право на попадание в стартовый состав.

Я прекрасно осознаю, что еще ничего не сделал, и у меня есть чувство, что все мы еще не видели настоящего Федерико Кьезу».

Напомним, что интерес к Кьезе приписывали «Ювентусу» и «Наполи».