Монтелла: «„Севилья“ — идеальный клуб для меня»

Новый наставник «Севильи» Винченцо Монтелла сегодня был представлен общественности. Тренер рад возможности возглавить «красно-белых» и отмечает, что нашел свой идеальный клуб:

«Спасибо „Севилье“ за эту возможность. Это идеальный клуб для того, чтобы выразить мое видение футбола. Я получил превосходный шанс. Стадион клуба завораживает, как и дух „Севильи“, который я успел ощутить, когда здесь играла „Фиорентина“ в Лиге Европы.

Пока мы не успели обсудить трансферную стратегию с клубом. Мы рассматривали мои идеи, которые я хочу реализовать с этой командой. Мы семья и такие решения принимаем вместе. У этого состава огромный потенциал».