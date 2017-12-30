Венгер: «Хоть 20 тренеров поменяй во время сезона, а 3 команды всё равно покинут лигу»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер, который завтра проведет свою 811 игру в качестве главного тренера «канониров», раскрыл секрет, который помогает ему оставаться у руля клуба более двух десятилетий:

«Мы всегда возвращаемся к одному и тому же: я считаю, что самое важное - компетентное руководство и стабильность в технических моментах, это очень важно для любого клуба. Люди должны быть проводниками ценностей клуба через поколения.

Хоть 20 тренеров поменяй во время сезона, но все равно 3 команды покинут лигу, а чемпионом станет лишь один клуб. Сейчас боссы клубов не тянут с отставкой тренеров, но кто приходит им на смену? Клубы назначают тренеров, которые уже были уволены из других клубов. По-моему, это проблема.

Самое важное сегодня - быть сильными изнутри, чтобы сопротивляться этому давлению и стрессу».