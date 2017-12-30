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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 21 тур 1 X 2
18:00 Идет второй тайм, 82’ Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 4:0 Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити Фонбет 1.15 8 17
18:00 Идет второй тайм, 84’ Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль 2:1 Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити Фонбет 1.27 6.2 9.5
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон Фонбет 1.35 4.85 9.5
Италия. Серия А 2017/2018, 19 тур 1 X 2
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина 1:1 Логотип футбольный клуб МиланМилан Фонбет 2.18 3.45 3.25
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома 1:1 Логотип футбольный клуб СассуолоСассуоло Фонбет 1.28 5.55 10.5
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио Фонбет 2.3 3.75 3.15
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ВеронаВерона -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус Фонбет 15 6.1 1.21
Шотландия. Премьер-Лига 2017/2018, 22 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик 0:0 Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс Фонбет 1.33 5.1 8.5
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Роналду о планах на будущее: «Когда завершу карьеру игрока, у меня будет классная жизнь»

сегодня, 13:11

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду признался, что знает, чем будет заниматься по окончании карьеры:

«Хорошо то, что когда я завершу карьеру футболиста, у меня будет классная жизнь. Когда я говорю, то имею в виду не деньги, а то, что я попробую много всего нового.

Хочу снимать фильмы, заняться своим бизнесом: отелями, тренажерными залами, линией спортивной экипировки в сотрудничестве с Nike.

Я начал планировать свое будущее еще в возрасте 27-28 лет. У меня хорошая команда людей, которые помогают мне развивать интересные проекты».

Ранее португалец намекнул, что пока не думает об уходе на пенсию, ведь у него еще «много места для трофеев».

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 17:13
Гном с Барсы доит денги но не знает как ими распорядится тупо заныкал по офшорным счетам а Рон это мужик с головой на плечах все свои денги в оборот пустил и они работают на него. Вот поэтому Рон и успешен а Месську так и запомнят как "второй после Роналду".
tower9pover
tower9pover
сегодня в 16:56
Бедолага даже не знает,- что всё равно придёт время ,- и закапают !)
Капитан Смoллетт
Капитан Смoллетт
сегодня в 15:36
... на зависть всем хейтерам!
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил ALBA BARCELONA 21
сегодня в 15:04
Максим,у нас есть поговорка:"Дочка говорю тебе,чтобы невеста услышала".Надеюсь ты понял о чем я.
Жека Сорокин
Жека Сорокин
сегодня в 14:45
Да она у тебя и сейчас какбэ неплохая. Чтож, Рон ты один из тех кому платят деньги за качественно проделанную работу. Мне даже неинтересно сколько ты зарабатываешь, ибо ты реально зарабатываешь.
Zidane.5
Zidane.5
сегодня в 14:35
Криштиану великий игрок и великий бизнесмен. А Мессе не так уж велик, и бизнесмен никакой, только контракты выбивать горазд.
Максим Максюта
Максим Максюта ответил ALBA BARCELONA 21
сегодня в 14:33
ALBA BARCELONA 21:
Роналду,я тебе дам совет.Тебе уже 32 года,почти 33,время пролетела мгновенно и твоя жизнь так же пролетит мгновенно и твое тело окажется в гробу,как у всех а душа в преградах,и будешь ждать Судный День и от печали и горя не заметишь,кто рядом с тобой,пусть будет хоть Месси рядом-твой главный соперник на Земле.Поэтому забудь о наслаждениях,приди к Богу,живи ради Него,делай бизнес свой и радуй бедных,как Апсни,Пластун,если они бедные конечно и всех бедных и сирот,кого можешь итд,это будет на самом деле настоящее наслаждение тут и там. А так,многие опьянены этой тленной жизнью,поэтому не верят,что они вечные.Смерть разбудит всех.
Зачем давать совет тому кто тебя не услышит?)
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 14:16
Роналду,я тебе дам совет.Тебе уже 32 года,почти 33,время пролетела мгновенно и твоя жизнь так же пролетит мгновенно и твое тело окажется в гробу,как у всех а душа в преградах,и будешь ждать Судный День и от печали и горя не заметишь,кто рядом с тобой,пусть будет хоть Месси рядом-твой главный соперник на Земле.Поэтому забудь о наслаждениях,приди к Богу,живи ради Него,делай бизнес свой и радуй бедных,как Апсни,Пластун,если они бедные конечно и всех бедных и сирот,кого можешь итд,это будет на самом деле настоящее наслаждение тут и там.
А так,многие опьянены этой тленной жизнью,поэтому не верят,что они вечные.Смерть разбудит всех.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил Foxes
сегодня в 14:08
Foxes:
Старый сайт! Жмите вот сюда https://www.soccer0010.com/?new_design=0
Спасибо тебе,ты многим помог.Одно не понимаю,если знаешь напиши.Соккер был один затем от него отделился бомбардир,может и сейчас у них идет разделение???
Foxes
Foxes
сегодня в 13:28
Старый сайт! Жмите вот сюда https://www.soccer0010.com/?new_design=0
Мальвинка
Мальвинка
сегодня в 13:26
Классная жизнь?))) Да ты как многие как ты например Меркюри можешь умереть от СПИДа например.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 13:13
Кто бы сомневался, с такими то бабками
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