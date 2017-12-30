Роналду о планах на будущее: «Когда завершу карьеру игрока, у меня будет классная жизнь»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду признался, что знает, чем будет заниматься по окончании карьеры:

«Хорошо то, что когда я завершу карьеру футболиста, у меня будет классная жизнь. Когда я говорю, то имею в виду не деньги, а то, что я попробую много всего нового.

Хочу снимать фильмы, заняться своим бизнесом: отелями, тренажерными залами, линией спортивной экипировки в сотрудничестве с Nike.

Я начал планировать свое будущее еще в возрасте 27-28 лет. У меня хорошая команда людей, которые помогают мне развивать интересные проекты».

Ранее португалец намекнул, что пока не думает об уходе на пенсию, ведь у него еще «много места для трофеев».