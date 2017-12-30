Буффон не упомянул Месси среди нападающих с лучшим голевым чутьём, против которых он играл

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон лестно отзывается о форварде «Тоттенхэма» Харри Кейне. «Бьянконери» и «шпоры» сыграют на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Харри Кейн - один из лучших нападающих Европы.

С таким голевым чутьем можно только родиться. Видел за время своей карьеры его у Роналдо, Криштиану Роналду, Индзаги и Батистуты. У всех этих игроков был такой врожденный инстинкт, благодаря которому они огорчали голкиперов. У Кейна он тоже есть.

В своей карьере я всегда хотел противостоять лучшим, а Кейн - один из лучших. Но я не боюсь лучших, я их уважаю».