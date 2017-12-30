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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 21 тур 1 X 2
18:00 Идет второй тайм, 81’ Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 4:0 Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити Фонбет 1.15 8 17
18:00 Идет второй тайм, 83’ Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль 2:1 Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити Фонбет 1.27 6.2 9.5
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон Фонбет 1.35 4.85 9.5
Италия. Серия А 2017/2018, 19 тур 1 X 2
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина 1:1 Логотип футбольный клуб МиланМилан Фонбет 2.18 3.45 3.25
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома 1:1 Логотип футбольный клуб СассуолоСассуоло Фонбет 1.28 5.55 10.5
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио Фонбет 2.3 3.75 3.15
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ВеронаВерона -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус Фонбет 15 6.1 1.21
Шотландия. Премьер-Лига 2017/2018, 22 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик 0:0 Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс Фонбет 1.33 5.1 8.5
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Буффон не упомянул Месси среди нападающих с лучшим голевым чутьём, против которых он играл

сегодня, 13:26
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)-:-Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм13.02.2018 в 22:45 Не начался

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон лестно отзывается о форварде «Тоттенхэма» Харри Кейне. «Бьянконери» и «шпоры» сыграют на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Харри Кейн - один из лучших нападающих Европы.

С таким голевым чутьем можно только родиться. Видел за время своей карьеры его у Роналдо, Криштиану Роналду, Индзаги и Батистуты. У всех этих игроков был такой врожденный инстинкт, благодаря которому они огорчали голкиперов. У Кейна он тоже есть.

В своей карьере я всегда хотел противостоять лучшим, а Кейн - один из лучших. Но я не боюсь лучших, я их уважаю».

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Все комментарии
vale46
vale46 ответил Zidane.5
сегодня в 19:12
Zidane.5:
Потому что Буффонище великий игрок который прекрасно понимает кто голеадор, а кто обычный пшик как Мессе которому на пустые ворота мячи выкатывают.
Месси на пустые выкатывают?такой бред что даже смешно!Хотя 3-4 защитника реала это пустое место,пускай даже так
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 17:16
Правельно сделал. Ведь Месська не смог забить Буфону когда играли основными составами а Рон вон сколко ему наколотил!
Viduka
Viduka ответил Cympak-05
сегодня в 15:18
Cympak-05:
Буффон прав. Но что тут делает Роналду.... Если остальные кого он перечислили столько же были по воротам то каждый второй удар у них заканчивался бы голом...... Удивляет отсутсвие Нистелроя....
Шевченко, Вьери, Рауль. Креспо, Анри, Трезеге. Голеадоров на своем веку Буффон повидал немало.
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 15:14
А чему тут удивляться? В прошлом сезоне ЛЧ на стадии 1/4 финала ни Месси, ни кто-либо из Барселоны не смог забить Ювентусу в двух матчах) Буффон был в том противостоянии великолепен, конечно!
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил ALBA BARCELONA 21
сегодня в 15:06
Мне стыдно за вас.
Фернандо Алонсо
Фернандо Алонсо
сегодня в 15:03
Месси не нападающий. так что все верно
Cympak-05
Cympak-05
сегодня в 14:45
Буффон прав. Но что тут делает Роналду.... Если остальные кого он перечислили столько же были по воротам то каждый второй удар у них заканчивался бы голом...... Удивляет отсутсвие Нистелроя....
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 14:37
Буффон истину глаголит...)
benderivan
benderivan ответил benderivan
сегодня в 14:33
А, хотя нет, он уже даже не бегает, пешком ходит
dimagas1
dimagas1
сегодня в 14:33
    benderivan
    benderivan ответил ALBA BARCELONA 21
    сегодня в 14:33
    Месси как раз таки узкопрофильный, бегает не быстрее всех, бьет не сильнее всех, в защите - 0, физика и игра на втором этаже - 0. Мелкий ловкий, бегает ногами мельтишит -ВСЁ!
    Zidane.5
    Zidane.5
    сегодня в 14:31
    Потому что Буффонище великий игрок который прекрасно понимает кто голеадор, а кто обычный пшик как Мессе которому на пустые ворота мячи выкатывают.
    barcelona and cruyff
    barcelona and cruyff
    сегодня в 14:25
    Месси игрок другого амплуа. Он не чистый нап. Чистым напом он был до 27-28 лет. Буффон встретился с ним на поле,когда Месси уже перешел глубже ассистировать партнерам. Так что мнение Джиджи можно понять
    Великий Князь
    Великий Князь
    сегодня в 14:21
    Каталошки в непонятках. Аха-ха)
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
    сегодня в 14:21
    Месси универсальный футболист,его понять невозможно,может Марадона понимает и тот был универсален.
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21 ответил ману дель мораль
    сегодня в 14:20
    ману дель мораль:
    Сейчас барсуки начнут удивляться. Но у месси действительно нет такого голевого чутья как у выше перечисленных. Но не расстраивайтесь, у лео, как ни у кого другого развито чутье выбивать контракты у родного клуба...! P.s. Эй соккер, походу вам не хило так заплатили, чтобы уничтожили сайт. Скажите честно, кто? Я правда никому не скажу) ВЕРНИТЕ_СТАРЫЙ_САЙТ
    !!!
    https://www.soccer0010.com/?new_design=0.Сохрани это у себя и зайди в старый сайт.Имеено ссылку эту,потому что,если сохранишь на главный странице,старое опять превращается в новое.
    Поэтому каждый раз нажимай на ссылку.
    вячеслав остапенко
    вячеслав остапенко
    сегодня в 14:10
    Я СЧИТАЮ ЧТО ЭТО МНЕНИЕ ЛИЧНОЕ А У НАС ДРУГОЕ НА СЧЕТ МЕССИ
    loko7
    loko7
    сегодня в 14:05
    Значит Месси не был лучшим среди этих футболистов.
    Wolf77785
    Wolf77785
    сегодня в 13:54
    Месси же не забирает у партнеров голы с метра)))
    ману дель мораль
    ману дель мораль
    сегодня в 13:46
    Сейчас барсуки начнут удивляться. Но у месси действительно нет такого голевого чутья как у выше перечисленных.
    Но не расстраивайтесь, у лео, как ни у кого другого развито чутье выбивать контракты у родного клуба...!
    P.s.
    Эй соккер, походу вам не хило так заплатили, чтобы уничтожили сайт. Скажите честно, кто?
    Я правда никому не скажу)
    ВЕРНИТЕ_СТАРЫЙ_САЙТ
    Lionel Messi-10
    Lionel Messi-10
    сегодня в 13:42
    Ну надо же, какой заголовок))))
    Artuom
    Artuom
    сегодня в 13:40
    А он и не должен был упоминать. Нет у Месси голевого чутья голеадора, он другим берёт.
    Рауль и Зидан
    Рауль и Зидан
    сегодня в 13:34
    Потому что Буффон не считает Месси центральным форвардом . Да и Месси в основном атакует из глубины
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