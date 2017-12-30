Буффон не упомянул Месси среди нападающих с лучшим голевым чутьём, против которых он играл

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон лестно отзывается о форварде «Тоттенхэма» Харри Кейне. «Бьянконери» и «шпоры» сыграют на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Харри Кейн - один из лучших нападающих Европы.
С таким голевым чутьем можно только родиться. Видел за время своей карьеры его у Роналдо, Криштиану Роналду, Индзаги и Батистуты. У всех этих игроков был такой врожденный инстинкт, благодаря которому они огорчали голкиперов. У Кейна он тоже есть.
В своей карьере я всегда хотел противостоять лучшим, а Кейн - один из лучших. Но я не боюсь лучших, я их уважаю».
Но не расстраивайтесь, у лео, как ни у кого другого развито чутье выбивать контракты у родного клуба...!
P.s.
Эй соккер, походу вам не хило так заплатили, чтобы уничтожили сайт. Скажите честно, кто?
Я правда никому не скажу)
ВЕРНИТЕ_СТАРЫЙ_САЙТ
Но не расстраивайтесь, у лео, как ни у кого другого развито чутье выбивать контракты у родного клуба...!
P.s.
Эй соккер, походу вам не хило так заплатили, чтобы уничтожили сайт. Скажите честно, кто?
Я правда никому не скажу)
ВЕРНИТЕ_СТАРЫЙ_САЙТ