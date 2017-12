Эль-Ненни подшутил над Санчесом, который не сыграет на чемпионате мира

Сборная Чили, как известно, не смогла квалифицироваться на чемпионат мира-2018. Полузащитник «Арсенала» Мохамед Эль-Ненни, представляющий сборную Египта, составил список игроков «канониров», которые вместе с ним поедут в Россию на мундиаль. Алексису Санчесу места не хватило:

«Кто поедет со мной в Россию: Месут Озил, Шкодран Мустафи, Оливье Жиру, Александр Ляказетт, Лоран Косьельни, Эктор Бельерин, Начо Монреаль, Давид Оспина. Прости, друг мой Санчес, тебе места не хватило!»

Who will come with me Russia🏆🏆 😄😁@MesutOzil1088 @MustafiOfficial @_OlivierGiroud_ @LacazetteAlex @6_LKOSCIELNY @HectorBellerin @_nachomonreal @D_Ospina1

sorry my friend Sanchez There is no place for you 😜😁😁@Alexis_Sanchez pic.twitter.com/LftdGE9AJn