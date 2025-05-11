Кейн впервые поднял над головой чемпионский трофей

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вчера, 09:38

«Баварии» вручили трофей чемпионов Германии. Это произошло после окончания домашнего для мюнхенской команды матча 33-го тура Бундеслиги с «Боруссией» из Менхенгладбаха (2:0).

Впервые чемпионский кубок поднял над головой нападающий Харри Кейн. Также это была последняя игра полузащитника Томаса Мюллера в составе клуба.

«Бавария» также отпраздновала чемпионство вместе с болельщиками.