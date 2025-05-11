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Кейн впервые поднял над головой чемпионский трофей

вчера, 09:38
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)2 : 0Логотип футбольный клуб Боруссия (Менхенгладбах)БоруссияМатч завершен

«Баварии» вручили трофей чемпионов Германии. Это произошло после окончания домашнего для мюнхенской команды матча 33-го тура Бундеслиги с «Боруссией» из Менхенгладбаха (2:0).

Впервые чемпионский кубок поднял над головой нападающий Харри Кейн. Также это была последняя игра полузащитника Томаса Мюллера в составе клуба.

«Бавария» также отпраздновала чемпионство вместе с болельщиками.

Кейн впервые поднял над головой чемпионский трофей

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Все комментарии
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 16:29
Золотые слова!!!!!!!
👍👍👍👍👍👍👍☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:26
Это вполне нормально — иметь симпатию к той или иной команде. Как можно было не симпатизировать советским тбилисскому Динамо или Торпедо? А сегодня не симпатизировать Краснодару, при этом оставаясь преданным болельщиком единственной команды.
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:21
Ладно, не скромничай!
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 16:11
Как говорится- у дураков мысли сходятся.
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:08, ред.
Я тебя ни в чём не подозреваю. Просто ваши высказывания с Орловым, как братья близнецы.
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 15:01
Надо позвать своих английских друзей, таких как Грилиш и Уокер, и повысить прибыль немецким изготовителям пивных напитков.
Capral
Capral
вчера в 14:01, ред.
Анатолий Кандауров.

Соглашусь, болеть можно только за одну команду, но симпатизировать можно многим. Я всю жизнь болел только за Динамо, но симпатизировал Торпедо, Шахтёру. Уважал Спартак и ЦСКА. Не вижу в этом ничего плохого. Вы правильно заметили, Уважаемый Анатолий.
Честно признаюсь, к Московскому Торпедо, у меня, больше, чем обычная симпатия и уже давно...
3ton
3ton
вчера в 13:56
В том сезоне Бавария подарила чемпионство Байеру , а в этом Байер ожидаемо сдал и отдал чемпионство Баварии 🙂
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 13:50, ред.
Capral
Уважаемый Виктор Семенович. Здесь большинство на этом сайте не понимают, что симпатизировать какой то команде и болеть за какую то команду - это две большие разницы. Лично я в РПЛ симпатизирую ЦСКА, Краснодару, Ростову, Факелу, Махачкале, Ахмату, Самаре, но болею только за одну команду более 60 лет. И не вижу в этом ничего страшного и никаких противоречий.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 13:36
Рад за Кейна! долго "мучился" со шпорами, перешел в Баварию тут Байер чемпион)
Томасу тоже Респект! Удачи им обоим!
Праздник
Праздник ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 13:27
Лева никогда Кейну в подметки не годился. Кейн неоднократно становился лучшим бомбардиром (или около того) лучшей лиги мира - АПЛ.
Куда там поляку?!
Как до Китая раком)))
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 13:01
Германия, всегда остаётся авторитетнейшей мировой сборной. Но даже у такой команды бывают взлеты и довольно болезненные падения... Никогда не был сторонником немецкого футбола, особенно сборной, но всегда Уважал эту команду!!! С одной стороны, Нагель- мальчишка, неопытный и спесивый, не умеющий вести себя в приличном обществе и невоспитанный. С другой, он- типичный немец, представитель тевтонов, который, своей харизмой может поднять команду. Но ему, как и Мусаеву не хватает академических знаний.)))
Bad Listener
Bad Listener ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:55, ред.
К сожалению это данность современного футбола что команды с талантливыми игроками в составе не имеют характера и хребта. В этом плане как раз выгодно и выделялись на Евро две сборные, Испании и Германии. Может быть и вправду немцы почувствовали дополнительную опуру в лице своих трибун и это добавило им солидности. Я как то вообще упустил этот факт из виду)))
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 12:51
По составу, точно не была, потому что, и Франция, и Англия были не слабей. Физически, команда была готова неплохо, но морально нет. Почему? Всё просто: Нагель принял команду убитую, после Флика, со скандалами внутри коллектива и разборками в НФС. Сам, Нагель, не тот тренер, который мог за несколько месяцев вернуть команду к жизни. Единственное, что помогло немцам, это домашний чемпионат, ответственность и поддержка родных трибун...
Bad Listener
Bad Listener ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:46, ред.
Хорошо, как скажете, но положа руку на сердце скажите была ли Германия второй по силе сборной на прошедшем Евро? Тем более что мы говорим об общем уровне немецкого футбола на о тренере Нагильсманне
q4kxz78f4npc
q4kxz78f4npc
вчера в 12:44
надо было раньше уходить из ТТХ, смотри уже не один трофей поднял👍
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 12:41
Она не играла на равных, другое дело, что соперник подсел физически, а Германия усилила натиск, что и привело к голу и неназначенному пенальти. Но всё это было уже потом, во 2-м тайме, когда темп и инициатива были потеряны Германией. Конечно, назначь судья пенальти, и возможно, итог был бы другим. Но на мой взгляд, игра была проиграна тренером в самом начале, и чисто стратегически...
Bad Listener
Bad Listener ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:35
И даже со всеми этими с вашей точки зрения ошибками Германия сыграла на равных с будущим победителем Евро и всё было решено по сути в одном эпизоде с... "боком" Кукурельи.
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 12:27, ред.
Ну, как сказать, на меня, Германия не произвела сильного впечатления на недавнем ЧЕ. Силовая команда, с молодым тренером играющая в чисто немецкий, предсказуемый футбол. Да, громили соперников, но каких- венгров и шотландцев? А в игре с Испанией, с самого начала был выбран неверный план. Нагелю советовали, с первых минут играть в контрпрессинг, отобрать у соперника центр поля и диктовать свои условия. Но Нагель наложил в штаны, мудрых советов не послушал, трусливо отошёл к своим воротам, а когда спохватился было уже поздно... Неназначенный пенальти- это только следствие поражения Германии, а причину, я указал выше.
Bad Listener
Bad Listener ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:20
Ну это мы с вами опять движемся семимильными шагами к глобальной теме деградации всего мирового футбола. И я даже спорить свами не имею оснований. Просто из имеющегося Германия производила впечатление сильной сборной. А остальное по поводу всего вместе взятого футбола предлагаю деликатно замолчать, кому надо все всё видят и понимают без нас с вами)))
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 12:16
Вполне возможно, что пройдя Испанию, Германия могла бы выиграть чемпионат. Но я, как и прежде, не рассматриваю Нагеля серьезным тренером. Его грубейшие ошибки в игре с испанцами, глупейшие замены в игре с Италией, в недавней игре, всё это показатели слабого и неопытного тренера. Вообще, его назначение было требованием главного футбольного эксперта Германии Л.Маттеуса...
Bad Listener
Bad Listener ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:09, ред.
Ну на евро если бы не... бок Кукурельи, то неизвестно как бы оно сложилось. По большому счёту достойных сборных было только две, Германия и Испания. Все остальные играли в скучный трусливый унылый футбол. Ну кроме андердогов типа Грузии, их я в расчёт не буру.
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:08, ред.
Просто по человечески рад за Харри !
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 12:06
Немецкий футбол давно просел, о чем, несколько лет назад писал М.Баслер. На сегодня, Бавария точно не супер клуб, обычная рабочая команда, без ярких звёзд, как и сборная этой страны. О чем можно говорить, если из сборной такой страны как Германия, тренера выгоняют с позором и оскорблениями. Когда такое было? Значит заслужил. И клубный футбол Германии опустился. Я очень рад за Баварию, в прошлом году поддерживал Тухеля, в этом году Компани. Но, справедливости ради, надо признать, что чемпионство начинающего и неопытного тренера, с его первого захода- явление ненормальное, тем более для такой футбольной страны как Германия... Даже у Алонсо, перед его победой в Бундесе были несколько лет работы в Германии. Но в следующем сезоне, как мне кажется, Дортмунд сможет составить конкуренцию Баварии, а Компани придется в непростой борьбе доказывать, что этот титул был завоёван неслучайно...
Incredulous
Incredulous
вчера в 11:49
Бавария вернулась на своё законное место. Компани смог с первого же сезона добыть трофей. Хотя, справедливости ради нужно отметить, что как таковой конкуренции у мюнхенцев в этом сезоне в Бундеслиге особо-то и не было. Боруссия уже второй сезон к ряду переживает сильный спад, и с трудом борется за хоть какие-то Еврокубки. Байер после оглушительного, сказочного прошлого сезона, тоже заметно сбавил обороты, и лишь на бумаге считался конкурентом за Серебряную салатницу, а по факту был на порядок слабее Баварии, особенно на длинной дистанции. Остальные команды были и того слабее.

Вот и получается, что вроде бы Бавария чемпион, и чемпион бесспорно заслуженный, но чемпион одного из слабых на сегодняшний день чемпионата из топ-5. Та как уровень Чемпионата Германии в общем сильно просел, и это хорошо видно даже по тому, что ни одна команда Бундеслиги не смогла дойти дальше 1/4 хоть какого-нибудь Еврокубкового турнира. Так что вес этой заветной салатницы в общеевропейском забеге не сильно и большой.

Но в любом случае, трофей этот заслуженный, и всех болельщиков мюнхенцев можно и нужно с этим поздравить!
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 11:47, ред.
Привет, Володя!!!
А ты подозреваешь меня в болельщицкой любви к Баварии?))) Сравнение меня с Орловым мне конечно льстит, но уверяю тебя- мы разные люди.
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 11:24
Виктор, привет! Ты как Г. С. Орлов, который как-то сказал, что он не является болельщиком Зенита. Он просто ВСЕГДА желает ему победы.
Joseph Dredd
Joseph Dredd
вчера в 11:15
Очередной трофей гегемона немецкого футбола.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 10:56, ред.
Ну вот выиграла Бавария Бундеслигу, а всё равно ощущение что это слабая Бавария, что проживает она не лучшие свои времена. Для меня Бавария это одна из команд которая всегда была вне конкуренции, которая могла с неприличным счётом разорвать кого угодно, но не выглядит её состав нынче таким мощным. Сколько бы не хвалили Кейна сейчас, а уровень его на класс ниже Левандовского когда тот играл за мюнхенцев. Роберт мог решать полумоменты, а Хари частенько запарывает и стопроцентные. Ну и как следствие напрашивается вывод что и весь немецкий чемпионат тоже уровнем просел в этом сезоне, да и в прошлом возможно тоже, что и позволило Байеру без труда пройти его без поражений
ABir
ABir
вчера в 10:15
И вполне заслуженно!
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