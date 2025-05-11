Кейн впервые поднял над головой чемпионский трофей

«Баварии» вручили трофей чемпионов Германии. Это произошло после окончания домашнего для мюнхенской команды матча 33-го тура Бундеслиги с «Боруссией» из Менхенгладбаха (2:0).
Впервые чемпионский кубок поднял над головой нападающий Харри Кейн. Также это была последняя игра полузащитника Томаса Мюллера в составе клуба.
«Бавария» также отпраздновала чемпионство вместе с болельщиками.
Вот и получается, что вроде бы Бавария чемпион, и чемпион бесспорно заслуженный, но чемпион одного из слабых на сегодняшний день чемпионата из топ-5. Та как уровень Чемпионата Германии в общем сильно просел, и это хорошо видно даже по тому, что ни одна команда Бундеслиги не смогла дойти дальше 1/4 хоть какого-нибудь Еврокубкового турнира. Так что вес этой заветной салатницы в общеевропейском забеге не сильно и большой.
Но в любом случае, трофей этот заслуженный, и всех болельщиков мюнхенцев можно и нужно с этим поздравить!
Вот и получается, что вроде бы Бавария чемпион, и чемпион бесспорно заслуженный, но чемпион одного из слабых на сегодняшний день чемпионата из топ-5. Та как уровень Чемпионата Германии в общем сильно просел, и это хорошо видно даже по тому, что ни одна команда Бундеслиги не смогла дойти дальше 1/4 хоть какого-нибудь Еврокубкового турнира. Так что вес этой заветной салатницы в общеевропейском забеге не сильно и большой.
Но в любом случае, трофей этот заслуженный, и всех болельщиков мюнхенцев можно и нужно с этим поздравить!