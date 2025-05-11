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Смолов назвал слухами информацию о том, что он может завершить карьеру

вчера, 10:19

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов сказал источнику, что информация о завершении карьеры является слухами.

Ранее Telegram-канал «Mash на спорте» сообщил, что футболист может повесить бутсы на гвоздь после нынешнего сезона. Одной из причин называлось желание футболиста переехать в Москву, поскольку с маленьким ребёнком и женой ему тяжело находиться в городе, где не работает аэропорт.

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Все комментарии
альсато
альсато
вчера в 15:08
тут нужно договаривать, что карьера футболиста РПЛ-ом не заканчивается)))))
daagw44n26x8
daagw44n26x8
вчера в 12:33
Толку от Феди уже давно нет, результат бурной молодости.
Capral
Capral
вчера в 11:54, ред.
байкал!

Этот гений тренерского цеха, второй год подряд не опускается ниже второго места и претендует на чемпионство!!! Твой коммент мне понятен и кому он адресован тоже. Но лучше всех говорят дела Мусаева, сейчас он лидер. И даже, если он не станет чемпионом, он уже многого достиг!!!
Храневец
Храневец
вчера в 11:10
Помню решающий матч с Краснодаром в том году за чемпионство ,проигрываем 0-1 Выпускаем Феденьку ни рвения ни таланта на лице улыбка - кому такой на х й нужен балласт ?????????
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 10:58
Некоторые футболисты в 35 лет на много способны, но это точно не про Смолова.
Он по сути давно уже закончил и зачем он нужен Краснодару, который борется за чемпионство?
Показательный момент в Питере, Краснодар проигрывает 1:2 и гении тренерского цеха Мусаев выпускает на 74 минуте Смолова, тем самым оставляет команду в меньшинстве.
Зенит пользуются этим преимуществом и кладёт ещё два гола, делая разгром.
Пора уже в эксперты переходить к Мостовому.
jmgy7ggd624b
jmgy7ggd624b
вчера в 10:57
Таких на пенсию палкой не выгонишь.
Vilar
Vilar
вчера в 10:49
Пока за лавку платят, почему бы и не посидеть.
STVA 1
STVA 1
вчера в 10:21, ред.
Похоже тоже будет тысячу голов набивать)))
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