Смолов назвал слухами информацию о том, что он может завершить карьеру

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов сказал источнику, что информация о завершении карьеры является слухами.
Ранее Telegram-канал «Mash на спорте» сообщил, что футболист может повесить бутсы на гвоздь после нынешнего сезона. Одной из причин называлось желание футболиста переехать в Москву, поскольку с маленьким ребёнком и женой ему тяжело находиться в городе, где не работает аэропорт.
Он по сути давно уже закончил и зачем он нужен Краснодару, который борется за чемпионство?
Показательный момент в Питере, Краснодар проигрывает 1:2 и гении тренерского цеха Мусаев выпускает на 74 минуте Смолова, тем самым оставляет команду в меньшинстве.
Зенит пользуются этим преимуществом и кладёт ещё два гола, делая разгром.
Пора уже в эксперты переходить к Мостовому.
Он по сути давно уже закончил и зачем он нужен Краснодару, который борется за чемпионство?
Показательный момент в Питере, Краснодар проигрывает 1:2 и гении тренерского цеха Мусаев выпускает на 74 минуте Смолова, тем самым оставляет команду в меньшинстве.
Зенит пользуются этим преимуществом и кладёт ещё два гола, делая разгром.
Пора уже в эксперты переходить к Мостовому.