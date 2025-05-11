Смолов назвал слухами информацию о том, что он может завершить карьеру

1746947989

вчера, 10:19

Нападающий «Краснодара» сказал источнику, что информация о завершении карьеры является слухами.

Ранее Telegram-канал «Mash на спорте» сообщил, что футболист может повесить бутсы на гвоздь после нынешнего сезона. Одной из причин называлось желание футболиста переехать в Москву, поскольку с маленьким ребёнком и женой ему тяжело находиться в городе, где не работает аэропорт.