Fan ID могут ввести на матчах Кубка России

На матчах Кубка России может быть введена карта болельщика.
Недавно Telegram-канал «Ландскрона» сообщил, что следующий розыгрыш турнира обещают сделать последним, где не будет действовать Fan ID.
Как отмечает «Мутко против», по словам источников, сейчас опять идут обсуждения, чтобы на играх Пути РПЛ Кубка России и на встрече Суперкубка паспорт болельщика появился уже со следующего сезона. Причём Fan ID на Суперкубок хотели ввести уже в текущем сезоне, однако не вышло.
При этом подчёркивается, что самого решения ещё нет и пока всё это является, по сути, только разговорами. Отмечается также, что для быстрого введения карты болельщика на кубковые игры есть много подводных камней.
Кстати я удивляюсь тому факту что у нас обсуждение о ужесточении Фан АЙДИ идёт с той же интенсивность как и обсуждение его всеобщей отмены. И главное что эти обсуждения никак не конфликтуют друг с другом. Не удивлюсь если в обоих учувствуют одни и те же люди.
Кстати я удивляюсь тому факту что у нас обсуждение о ужесточении Фан АЙДИ идёт с той же интенсивность как и обсуждение его всеобщей отмены. И главное что эти обсуждения никак не конфликтуют друг с другом. Не удивлюсь если в обоих учувствуют одни и те же люди.
А заклеймить хотят обычных людей, простых болельщиков, которые приходят на стадион посмотреть футбол и поболеть за любимую команду. С одной стороны в этом нет никакой проблемы, но с другой стороны, кто вы такие, что я должен вам предоставлять свои личные данные? Такие данные я могу предоставлять лишь органам правопорядка, и то если подозреваюсь в каком-то правонарушении.
Больше скажу, я уверен, что количество нарушений и беспорядков на стадионе от этой системы тотального контроля точно меньше не станет, потому что клуб своих ультрас всегда отмажет, а вот простых людей, которые могут просто попасть под раздачу никто не защитит.
Всё написанное выше является лишь моим личным, субъективным мнением, и не претендует на истину в последней инстанции.
А заклеймить хотят обычных людей, простых болельщиков, которые приходят на стадион посмотреть футбол и поболеть за любимую команду. С одной стороны в этом нет никакой проблемы, но с другой стороны, кто вы такие, что я должен вам предоставлять свои личные данные? Такие данные я могу предоставлять лишь органам правопорядка, и то если подозреваюсь в каком-то правонарушении.
Больше скажу, я уверен, что количество нарушений и беспорядков на стадионе от этой системы тотального контроля точно меньше не станет, потому что клуб своих ультрас всегда отмажет, а вот простых людей, которые могут просто попасть под раздачу никто не защитит.
Всё написанное выше является лишь моим личным, субъективным мнением, и не претендует на истину в последней инстанции.