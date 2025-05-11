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Fan ID могут ввести на матчах Кубка России

вчера, 12:57

На матчах Кубка России может быть введена карта болельщика.

Недавно Telegram-канал «Ландскрона» сообщил, что следующий розыгрыш турнира обещают сделать последним, где не будет действовать Fan ID.

Как отмечает «Мутко против», по словам источников, сейчас опять идут обсуждения, чтобы на играх Пути РПЛ Кубка России и на встрече Суперкубка паспорт болельщика появился уже со следующего сезона. Причём Fan ID на Суперкубок хотели ввести уже в текущем сезоне, однако не вышло.

При этом подчёркивается, что самого решения ещё нет и пока всё это является, по сути, только разговорами. Отмечается также, что для быстрого введения карты болельщика на кубковые игры есть много подводных камней.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 18:38
hjlzuf Я предлагаю на год отменить Фан - Ид и посмотреть результаты посещаемости. Но далеко ходить не нужно, достаточно показать статистику посещаемости до Фан-ид. Оно в сети интеренета есть. Но я свое мнение не навязываю, а всего лишь предлагаю как было высказано выше по поводу кубков.
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 17:52
    Alean
    Alean
    вчера в 17:25
    Его бы на матчах чемпионата отменить!
    протон
    протон ответ hjlzuf (раскрыть)
    вчера в 17:15
    В метро, в магазинах, на улицах...................... везде камеры слежения, везде.
    Что то никто не протестует против этого.
    Я уже говорил - не хотите смотреть футбол, не хотите болеть за команду, не ходите
    ---------------------
    А кто сказал, что из за фан ид я не смотрю футбол? Я с ним каждый день бок в обок).
    Вот вы пишите, что камеры везде. в магазинах, камеры и на стадионе их сколько хотите. Так в чем проблема вычислить зловредителей по комерам? Обязательно нужен фан Ид и оцифровать человека, не так ли? А кто занимается агит пропогандой? Вы спросили, я ответил. У каждого тут свое мнение и никто его не навязывает. Если не понравилось есть черный список - игнор.
    ABir
    ABir
    вчера в 17:05
    Кто-то действительно хочет окончательно погубить российский футбол. Причем мыслей про хоккей, баскетбол, биатлон с Fan ID не возникает. А почему, раз это такая полезная штука?
    hjlzuf
    hjlzuf ответ протон (раскрыть)
    вчера в 16:47, ред.
    Из другого города - в любом городе можно оформить паспорт. Госуслуги везде работают.
    Из далёкой страны - не думаю что из далёкой страны приедет кто то на матч РПЛ. А если захочет пойти, то легко купит билет по туристической визе.
    В поликлинику, в банк, в учебное заведение, в госучереждение....................без паспорта не пройти. Везде потребуют паспорт.
    В метро, в магазинах, на улицах...................... везде камеры слежения, везде.
    Что то никто не протестует против этого.
    Я уже говорил - не хотите смотреть футбол, не хотите болеть за команду, не ходите и не болейте. Никто насильно не заставляет. Но заниматься агитацией не надо. Вот это - "..... Если введут и на кубок, то предлагаю никому вообще не ходить на стадионы..............."
    протон
    протон ответ CSKA2012 (раскрыть)
    вчера в 16:31
    Вред от введенного наротива реально оказывает пагубное действие для всего спорта. Без шуток, я на полном серьёзе
    протон
    протон ответ hjlzuf (раскрыть)
    вчера в 16:25
    Без труда не оформит если человек приехал из далекой страны или города. Большинство против фан ид и этой оцифровки количества. Ведь FanID показал свою состоятельность, например, когда хулиганов-провокаторов Вендела в Воронеже вычисляли. Дальше и по ТВ перестанут смотреть. Сделать нужно Фан Айди для прохода буквально везде. В поликлинику, в метро итд что уж мелочится
    Сенатов Юрий 1
    Сенатов Юрий 1
    вчера в 16:11
    По - мОему, только в Москве некоторая часть болельщиков ведёт себя "по - джентльменски", в остальных городах и весях на трибунах чинно, мирно, благородно. Проанализируйте этот момент и принимайте решение согласно мониторинга.
    Incredulous
    Incredulous
    вчера в 16:08, ред.
    Вот вроде причина введения этого Fan ID вполне понятна, идентифицировать нарушителей порядка на матчах. Но, давайте разберёмся, кто в 99% случаях становится инициатором и провокатором таких нарушений и зачинщиком массовых беспорядков на стадионах. А ответ прост, - это представители футбольных ультрас какой-то из команд, или обеих сразу. Все фаеры и другие пиротехнические средства на стадион проносятся именно активными участниками ультрас. А как известно курирует и спонсирует этих ультрас само руководство клуба, а значит все их участники известны, и идентифицировать их не составит никакого труда, было бы желание...

    А заклеймить хотят обычных людей, простых болельщиков, которые приходят на стадион посмотреть футбол и поболеть за любимую команду. С одной стороны в этом нет никакой проблемы, но с другой стороны, кто вы такие, что я должен вам предоставлять свои личные данные? Такие данные я могу предоставлять лишь органам правопорядка, и то если подозреваюсь в каком-то правонарушении.

    Больше скажу, я уверен, что количество нарушений и беспорядков на стадионе от этой системы тотального контроля точно меньше не станет, потому что клуб своих ультрас всегда отмажет, а вот простых людей, которые могут просто попасть под раздачу никто не защитит.

    Всё написанное выше является лишь моим личным, субъективным мнением, и не претендует на истину в последней инстанции.
    CSKA2012
    CSKA2012
    вчера в 15:38, ред.
    Как убивали футбол, введите фан ид на трансляции на ТВ, вдруг фанаты дома пьют, ломают предметы и бьют после проигрыша любимой команды жену с ребенком!!!
    альсато
    альсато
    вчера в 15:35
    ))))))...Какой (к ебен..м французской бога матери) Fan id, когда кубок начинается с 1/256-ой))))...нууу..сходите с ума -но только не все сразу))))
    hjlzuf
    hjlzuf ответ Tex (раскрыть)
    вчера в 14:39
      Tex
      Tex ответ hjlzuf (раскрыть)
      вчера в 14:29
      Сказали стоять на коленях с 13 до 15 - значит надо стоять. Сказали, значит надо делать. И точка. Любой человек у кого есть ноги без труда сможет это сделать.
      hjlzuf
      hjlzuf ответ протон (раскрыть)
      вчера в 13:58
        протон
        протон
        вчера в 13:35
        Молодцы. Что такого случилось на матчах кубка, что вместо отмены фануйди на играх РПЛ, его решили ввести на кубковых встречах? Не иначе, пьяные фанаты жгли, взрывали и ломали всё подряд?
        10 тысяч на стадионах обеспечено... Раньше на Кубке было в 2 раза больше, чем на чемпе. Ростов - Оренбург чемпионат 9к, Ростов - Оренбург Кубок 18 к. Вот наглядный пример этого сезона.
        На матчах с Уралом и Динамо было в 10 раз громче и атмосфернее,чем на проигранном недавнем дерби. На кубке вообще не было никаких драк, происшествий. Если введут и на кубок, то предлагаю никому вообще не ходить на стадионы,хотя бы год, чтобы посещаемость была не больше 100 человек, после этого пусть все игроки откажутся играть,пока не уберут этот фан уйди!
        hjlzuf
        hjlzuf
        вчера в 13:30
        Я не понимаю вообще для чего обсуждать эту тему. Ввели, значит ввели. И точка. Проблемы нет никакой, получить паспорт болельщика. Кто любит футбол, кто хочет смотреть футбол, тот без труда оформит паспорт и будет ходить на матчи. И о каком ужесточении речь?
        drug01
        drug01
        вчера в 13:22
        Надо иметь единую линию!!
        Bad Listener
        Bad Listener
        вчера в 13:02, ред.
        Это отличная идея, а то чот много слишком болельщиков у нас на футбол ходит, надо что то с этим решать срочно.

        Кстати я удивляюсь тому факту что у нас обсуждение о ужесточении Фан АЙДИ идёт с той же интенсивность как и обсуждение его всеобщей отмены. И главное что эти обсуждения никак не конфликтуют друг с другом. Не удивлюсь если в обоих учувствуют одни и те же люди.
        Гость
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