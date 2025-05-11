Fan ID могут ввести на матчах Кубка России

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вчера, 12:57

На матчах Кубка России может быть введена карта болельщика.

Недавно Telegram-канал «Ландскрона» сообщил, что следующий розыгрыш турнира обещают сделать последним, где не будет действовать Fan ID.

Как отмечает «Мутко против», по словам источников, сейчас опять идут обсуждения, чтобы на играх Пути РПЛ Кубка России и на встрече Суперкубка паспорт болельщика появился уже со следующего сезона. Причём Fan ID на Суперкубок хотели ввести уже в текущем сезоне, однако не вышло.

При этом подчёркивается, что самого решения ещё нет и пока всё это является, по сути, только разговорами. Отмечается также, что для быстрого введения карты болельщика на кубковые игры есть много подводных камней.