Левандовски и Мбаппе – козыри и проблемы испанских грандов. Форварды дерутся за приз Пичичи

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сегодня, 11:49

Не пропустите Эль Класико.

У нападающих классная результативность в Ла Лиге

«Барселоны» и «Реала» не будет в финале Лиги чемпионов. Впервые в истории могли сыграть между собой. Не получилось. «Реал» вылетел от «Арсенала», а каталонцы от «Интера». Зато после эмоциональной неудачи в Милане у «Барселоны» сразу драка против «Реала». Отрыв четыре очка позволяет сыграть вничью. Но кто видел, как команда Флика защищала преимущество перед третьим голом «Интера», тот знает – каталонцы не умеют обороняться как зрелые рациональные коллективы.

Зато умеют атаковать. Ямаль и Рафинья проводят прекрасный сезон, претендуют на «Золотой мяч-2025». Немного в тени Левандовски, но у Роберта 25 голов в Ла Лиге в 31 поединке. В Лиге чемпионов собрал 11 голов в 13 играх, но не успел полностью восстановиться, чтобы огорчить «Интер». Миланцы в очередном финале Лиги чемпионов, а «Барселона» на таком уровне не играла десять лет. Левандовски побеждал в турнире с «Баварией», а в Каталонии выдавал разные по яркости сезоны.

У Мбаппе тоже противоречивый старт в «Реале». Может вспомнить о любимой позиции. Играет на неудобном месте в центре атаки. Килиан не спас «Реал» против «Арсенала». Зато у него много голов в Ла Лиге. Не все были ключевыми, но француз старался сохранить для «Реала» шансы хотя бы на один трофей. После поражений от «Барселоны» в Суперкубке страны и Кубке короля выбор сократился к одному пункту. У Мбаппе 24 гола в 30 матчах Ла Лиги, тоже претендует на трофей Пичичи.

Награду лучшему снайперу испанского сезона назвали в честь Рафаэля Морено Арансади по прозвищу Пичичи. Уроженец Бильбао был выдающимся снайпером «Атлетика», а после завершения карьеры стал арбитром. Мог судить позже великие Эль Класико, вроде вечерней схватки, но в 29 лет умер от тифа. Пичичи не забыли. Через тридцать лет после его смерти решили назвать «Золотую бутсу» в Ла Лиге и в Сегунде в честь Рафаэля. Левандовски и Мбаппе в гонке за трофей и в центре дискуссий.

Левандовски мешает развивать нападение «Барселоны»

Развивать так, как делали раньше. На острие были Давид Вилья и Луис Суарес, оба учитывали интересы Месси и левого вингера. А Левандовски играет как Ибрагимович. Высокий форвард с прекрасными физическими данными и шикарной результативностью не делится мячом. У Роберта в Ла Лиге всего две голевые передачи. В Лиге чемпионов нет ассистов. Играет так много лет. От него не дождешься футбола, который выгоден плеймейкеру Ольмо, левому вингеру Рафинье и его коллеге справа Ямалю.

Бродили по Барселоне слухи, что Ламин просил Флика чаще выпускать Торреса. С таким нападающим, хотя Ферран недостаточно высокого класса для игры в стабильной основе, другие футболисты атаки чувствовали себя свободнее. Можно понять. Левандовски ещё в «Баварии» учился оттягиваться назад, но Роберт никогда не будет пахать в стиле Кейна, который умеет делиться мячом с напарниками и работать в оттяжке на левом краю и ближе к центру поля. А у «Барселоны» эгоист впереди.

Хотя президент клуба Лапорта мечтает заманить в Каталонию норвежца Холанда – тоже эгоист, есть другие интересные варианты. У Левандовского много плюсов, но есть два минуса. Первый – в августе игроку исполнится 37 лет. Много для центрального нападающего «Барселоны» с такими высокими нагрузками по ходу сезона. Второй минус – зарплата. Оклад Левандовского выше, чем у Мбаппе, а Килиан первый в «Реале» по уровню зарплаты. «Барселона» по уши в кредитах, им тяжело тянуть Роберта.

Контракт у поляка ещё на год, а проблемы со здоровьем уже сейчас. Флик заявил, что Бальде и Левандвовски вряд ли появятся в Эль Класико с первых минут. Для Роберта неудачи всегда служили мотивацией. Поляк может классно выйти на замену. Но его присутствие заставляет думать о сложных кадровых решениях. Пока Роберт в заявке, ни один молодой перспективный форвард под основу не согласится перейти в «Барселону». Высокий риск стать вторым Эндриком – запасным игроком «Реала».

Нападающий Мбаппе с нетерпением ждёт работы с Хаби Алонсо

Играет в центре, постоянно сваливается на левый фланг. Видна разница на тепловых картах конца прошлого года и весной. Мбаппе покорился Анчелотти, играет в центре атаки. Но французу такая схема не всегда удобна. Говорят, что будущий тренер «Реала» Хаби Алонсо планирует устроить тактическую революцию. Тогда Александер-Арнольд будет закрывать весь правый фланг, а кто-то в стиле Тео Эрнандеса появится слева. Увлекательный и очень рискованный вариант.

Алонсо может сделать основным дуэт Винисиуса и Мбаппе. Но нельзя исключать, что капризный бразилец покинет «Реал» этим летом. Перес думает о продаже Винисиуса. Тогда надо найти идеального напарника для Мбаппе. Килиан сможет чаще работать в оттяжке на левый фланг, как любит. Опасные тактические игры касаются следующего сезона. Но сегодня кульминация весны в Ла Лиге. В Эль Класико Мбаппе должен показать максимум и стать героем поединка.

Килиану не мешают травмы, как Левандовскому. Француз забил «Барселоне» в финале Кубка Короля. Отправил два мяча в ворота «Сельты». Принес победу, был полезным, как и Гюлер. Интересна тактика Анчелотти в поединке против «Барселоны». Каталонцев устроит ничья, а «Реал» вынужден атаковать. Хаби Алонсо будет смотреть матч и прикидывать варианты. А пока полезно выслушать одного из героев яркого сезона, то есть главного тренера ПСЖ Луиса Энрике:

Считаю, что проявил смелость в прошлом сезоне, когда сказал, что без Мбаппе наша команда станет лучше. По-прежнему полагаю, что мы стали сильнее, ведь есть статистика. Уход Мбаппе огорчил ребят, но игроки восприняли его отъезд как вызов. Я хотел бы развивать ПСЖ с Мбаппе, но уровень команды без него поднялся. Предпочитают держать четырех игроков, забивающих по двенадцать голов, чем один с сорока голами.