Сарри ответил директору «Кротоне», раскритиковавшему судейство

После матча 19-го тура Серии А «Кротоне» - «Наполи» генеральный директор хозяев Рафаэль Вренна раскритиковал судей, которые не стали использовать систему видеоповторов (VAR) в эпизоде, когда мяч попал в руку нападающего Дриса Мертенса в штрафной неаполитанцев. Наставник партенопейцев Маурицио Сарри отреагировал на эту критику:

«Вы не можете утверждать, что Мертенс умышленно сыграл рукой, мяч отскочил от Гамшика и попал в Мертенса. Так что говорить об умышленной и преднамеренной игре рукой было бы некорректно».