Моуриньо объяснил решение выставить Мхитаряна в стартовом составе

Многие поклонники футбола удивились, увидев полузащитника Генриха Мхитаряна в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» на матч с «Саутгемптоном». Армянский футболист в последнее время не вызывал доверия у наставника манкунианцев Жозе Моуриньо, все чаще звучат разговоры о том, что хавбек уйдет из команды зимой. Португальский тренер рассказал, почему решил включить Мхитаряна в «старт»:

«Мхитарян хорошо себя проявил во время Boxing Day, он вышел на поле, продемонстрировал профессиональное отношение к делу, хорошую скорость и энтузиазм. Генрих помог команде во втором тайме.

Марсьяль оправляется от травмы, Рэшфорду приходится играть все 90 минут, остается меньше времени на восстановление. Естественно, я даю игровое время другим футболистам, когда у меня есть решения по определенным позициям».