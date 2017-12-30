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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 21 тур 1 X 2
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Моуриньо объяснил решение выставить Мхитаряна в стартовом составе

вчера, 20:53
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед0 : 0Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптонМатч завершен

Многие поклонники футбола удивились, увидев полузащитника Генриха Мхитаряна в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» на матч с «Саутгемптоном». Армянский футболист в последнее время не вызывал доверия у наставника манкунианцев Жозе Моуриньо, все чаще звучат разговоры о том, что хавбек уйдет из команды зимой. Португальский тренер рассказал, почему решил включить Мхитаряна в «старт»:

«Мхитарян хорошо себя проявил во время Boxing Day, он вышел на поле, продемонстрировал профессиональное отношение к делу, хорошую скорость и энтузиазм. Генрих помог команде во втором тайме.

Марсьяль оправляется от травмы, Рэшфорду приходится играть все 90 минут, остается меньше времени на восстановление. Естественно, я даю игровое время другим футболистам, когда у меня есть решения по определенным позициям».

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Все комментарии
Владимipъ Григорянъ
Владимipъ Григорянъ ответил ARMENIAN
вчера в 22:50
ARMENIAN:
Моуриньо не глупый человек, он думает головой прежде чем выставить стартовый состав на игру. Понятно, что армянские глоры Мхитаряна обижаются на него когда тот не даёт играть Генриху, но нужно понимать, что конкуренцию никто не отменял. Если игрок выпадает в нескольких играх, то он должен быть готов к тому что ему дадут отдохнуть и он вынужден будет ждать следующего шанса...
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 22:50
    Результат тут же сказался...))
    ARMENIAN
    ARMENIAN
    вчера в 22:22
    Моуриньо не глупый человек, он думает головой прежде чем выставить стартовый состав на игру. Понятно, что армянские глоры Мхитаряна обижаются на него когда тот не даёт играть Генриху, но нужно понимать, что конкуренцию никто не отменял. Если игрок выпадает в нескольких играх, то он должен быть готов к тому что ему дадут отдохнуть и он вынужден будет ждать следующего шанса...
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