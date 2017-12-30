Клопп предполагает, что Салах мог получить травму

«Ливерпуль» обыграл «Лестер» в 21-м туре АПЛ, а Мохамед Салах в очередной раз показал яркую игру, отметившись дублем. Наставник мерсисайдцев Юрген Клопп переживает, что главный снайпер команды мог получить повреждение:

«Мохамед прихрамывал к концу матча, это плохой знак. Нужно провести обследование и придумать что-нибудь к следующей игре.

Болельщики просто невероятно нас поддерживали. Именно они нам были нужны, чтобы забить эти два гола. Салах проделал фантастическую работу, большего от него я не мог бы и ждать. Оставаться в игре на протяжении всего матча — сложная задача. Я очень рад за Мохамеда и рад за команду, ведь у нас играют потрясающие игроки».