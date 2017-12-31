Агуэро может вернуться на родину летом 2018 года

Аргентинский форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может уже летом 2018 года вернуться в родной «Индепендьенте».

Изначально нападающий планировал поехать доигрывать в этот клуб летом 2019-го, после истечения контракта с «Сити», но теперь планы нападающего могут измениться.

Во-первых, он не совсем доволен тем, что не является безоговорочным игроком основы в «Ман Сити», а во-вторых, в скором времени «горожане» могут подписать нового топ-форварда, что будет означать еще более значительное уменьшение игрового времени для аргентинского бомбардира.