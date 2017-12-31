Ласина Траоре может досрочно вернуться в «Монако»

Экс-форвард ЦСКА Ласина Траоре, проводящий этот сезон в аренде в «Амьене», может досрочно вернуться в ряды «Монако», которому принадлежит контракт футболиста.

Дело в том, что в «Амьене» разочарованы уровнем выступлений ивуарийца, а потому не видят смысла оставлять его у себя на вторую половину кампании.

В текущем сезоне Траоре провел 11 матчей в Лиге 1, но голов не забивал.