Ласина Траоре может досрочно вернуться в «Монако»

Экс-форвард ЦСКА Ласина Траоре, проводящий этот сезон в аренде в «Амьене», может досрочно вернуться в ряды «Монако», которому принадлежит контракт футболиста.
Дело в том, что в «Амьене» разочарованы уровнем выступлений ивуарийца, а потому не видят смысла оставлять его у себя на вторую половину кампании.
В текущем сезоне Траоре провел 11 матчей в Лиге 1, но голов не забивал.
Может он в Европу ехал мечтая о карьере баскетболиста....при росте 2,03 м....
И случайно встретил Селюка ))))
И пошло поехало ...Клуж,Кубань,Монако,Ливерпуль,Москва,Хихон,Амьен....
До сих пор не понимает зачем на ногах обувь с шипами...и где корзина куда мячик забрасывать в этом странном виде спорта под открытым небом ))))
Может он в Европу ехал мечтая о карьере баскетболиста....при росте 2,03 м....
И случайно встретил Селюка ))))
И пошло поехало ...Клуж,Кубань,Монако,Ливерпуль,Москва,Хихон,Амьен....
До сих пор не понимает зачем на ногах обувь с шипами...и где корзина куда мячик забрасывать в этом странном виде спорта под открытым небом ))))
Да,был и у нас и в Кубани...
Да,был и у нас и в Кубани...