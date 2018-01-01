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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 22 тур 1 X 2
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22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити -:- Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм Фонбет 11 5.2 1.3
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм -:- Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич Фонбет 1.9 3.35 4.3
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити -:- Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд Фонбет 1.14 8 18
Италия. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи -:- Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта Фонбет 1.48 4.55 6.1
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Крыховяк может вернуться в чемпионат Испании

вчера, 22:28

Полузащитник Гжегож Крыховяк хочет вернуться в Испанию.

Напомним, что игрок сейчас выступает за «Вест Бромвич» на правах аренды, хотя права на хавбека принадлежат ПСЖ.

Поляк, который во время своих выступлений за «Севилью» считался одним из сильнейших полузащитников Европы, после ухода из испанского клуба не показывает того высокого уровня футбола и втайне надеется, что возвращение в чемпионат Испании поможет ему набрать форму перед чемпионатом мира-2018.

Сообщается, что этим готов воспользоваться «Хетафе», желающий видеть Крыховяка в своих рядах.

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