Крыховяк может вернуться в чемпионат Испании

Полузащитник Гжегож Крыховяк хочет вернуться в Испанию.

Напомним, что игрок сейчас выступает за «Вест Бромвич» на правах аренды, хотя права на хавбека принадлежат ПСЖ.

Поляк, который во время своих выступлений за «Севилью» считался одним из сильнейших полузащитников Европы, после ухода из испанского клуба не показывает того высокого уровня футбола и втайне надеется, что возвращение в чемпионат Испании поможет ему набрать форму перед чемпионатом мира-2018.

Сообщается, что этим готов воспользоваться «Хетафе», желающий видеть Крыховяка в своих рядах.