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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 22 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон -:- Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал Пэлас Фонбет 1.9 3.55 4
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити -:- Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм Фонбет 11 5.2 1.3
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм -:- Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич Фонбет 1.9 3.35 4.3
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити -:- Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд Фонбет 1.14 8 18
Италия. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи -:- Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта Фонбет 1.48 4.55 6.1
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Моуриньо: «Погба не виноват в том, что он заработал куда больше денег, чем Пол Скоулз»

вчера, 23:14

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо после победы своей команды над «Эвертоном» в матче 22-го тура АПЛ встал на защиту полузащитника Поля Погба, которого недавно раскритиковал экс-игрок «красных дьяволов» Пол Скоулз:

«Пол Скоулз только это и делает - критикует. Поль не виноват в том, что он заработал куда больше, чем Пол Скоулз.

Что касается некоторых экспертов, то, думаю, они просто хотели бы оказаться здесь, в клубе, но я эту проблему решить не могу.

А короли рок-н-ролла, которые в прошлом месяце говорили, что я не даю результата, сейчас будут говорить об обратном».

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Все комментарии
просто сашка
просто сашка ответил ct
сегодня в 07:42
ct:
Маур прав защищая своих футболистов. И не надо тупить сравнивая Скоулза и Погба. Есть много опорников, которые сравняться с Рыжим принцем? И если уж быть обьективным, то Погба быстрее, у него лучше дриблинг и игра головой, отлично видит поле, также тяжело отобрать мяч, точность дальних пасов если и хуже, то совсем ненамного. Если Скоулзи и играл лучше, то только потому, что вся команда играла лучше. Погба - топ игрок. Такого универсального полузащитника в АПЛ больше нет.
погбе до рыжего как пешком до луны
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 07:37
Не надо сравнивать кто сколько там заработал! Это просто некрасиво, Маур. Ветераны Манчестер Юнайтед на ровном месте критиковать точно никого не будут) Значит, они видят, что есть еще в чем прибавлять красным дъяволам!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 07:35
Скоулз играл...зарабатывая...
Погба зарабатывает ...играя...
Вот и вся разница..

А Моуриньо если за две предыдущие недели не смог ни разу выиграть ни у Бристоля,ни у Бэрнли, ни у Лестера и ни у Саунгемптона - мог бы и по-спокойней и принять критику в свой адрес и в адрес игроков......да и победа над никакущим Эвертоном не повод для оптимизма....
Zidane.5
Zidane.5
сегодня в 07:29
Что за фигню он сказанул???))))
Gahi
Gahi
сегодня в 06:00
Благодаря критикам игроки ещё серьезней и ответственно будут подходит к своей спортивной форме и каждый раз доказывать что выбор в пользу того или иного игрока был правильным и это тоже касается футболистов Манчестер Юнайтед в том числе.
ct
ct
сегодня в 02:45
Маур прав защищая своих футболистов.

И не надо тупить сравнивая Скоулза и Погба. Есть много опорников, которые сравняться с Рыжим принцем? И если уж быть обьективным, то Погба быстрее, у него лучше дриблинг и игра головой, отлично видит поле, также тяжело отобрать мяч, точность дальних пасов если и хуже, то совсем ненамного. Если Скоулзи и играл лучше, то только потому, что вся команда играла лучше.

Погба - топ игрок. Такого универсального полузащитника в АПЛ больше нет.
Dudikoff
Dudikoff
сегодня в 01:10
Рыжий, твоё поколение футболистов в этом клубе прошло. Сядь с дедом, выпейте по вискарику, вспомните былое. Зачем трогать это посмешище?
Artuom
Artuom
сегодня в 00:18
Моур всегда защищает своих футболистов. Так было всегда, так что ничего удивительного.
Forever Atletico de Madrid
Forever Atletico de Madrid
сегодня в 00:18
Этот клоун все о деньгах!
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 00:16
Поддержу Маура в том ,что он заступился за своего парня ,а Скоулз был супер игрок а человек паршивый
ХУБУЛ
ХУБУЛ
сегодня в 00:14
А что Скоулз сказал что то не так???
Mr Jordan 23
Mr Jordan 23 ответил dzvinka
сегодня в 00:06
Вот про Моуриньо лучше и не скажешь, Мистер «Выжженое поле»!!!!
dzvinka
dzvinka
вчера в 23:59
моур привычно разжигает понемногу костер любви, дружелюбия и уважения в этом клубе. И гореть он будет ярко и долго... а греться оставит возможность другим, сам же свалит либо турнут))
BagioR
BagioR
вчера в 23:57
Скоулз не виноват что добился большего в футболе чем Погба
Mr Jordan 23
Mr Jordan 23
вчера в 23:47
Просто у Сколза есть глаза, а МанЮнайтед - для него не пустой звук! А то, что из МЮ делают Моуриньо и Погба нравится не может: один ноет постоянно, второй строит из себя праведника, начал сегодня прыгать на молодого Холгейта после фола на Лингаарде, хотя сам иногда играет очень грязно. Прав Скоулз, не тот нынче МЮ.
Portsmouth
Portsmouth
вчера в 23:33
Пол Скоулз играл куда лучше ФРАНЦУЗА.
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан
вчера в 23:29
11 кратный чемпион Англии, может сказать что ты Маур д***мо как тренер , и твоя команда д***мо , и вы все должны молчать и принять это , потому что у вас вместе взятых , нет столько титулов как у него одного
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан
вчера в 23:23
К критикам со стороны легенд клуба, надо относится спокойно . Маур вместо того что бы хамить, и нести чушь про деньги , показал бы французу как играл Скоулз на его позиции . Погба хоть и зарабатывает больше , но в игровом плане даже рядом не стоит
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