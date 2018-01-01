Моуриньо: «Погба не виноват в том, что он заработал куда больше денег, чем Пол Скоулз»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо после победы своей команды над «Эвертоном» в матче 22-го тура АПЛ встал на защиту полузащитника Поля Погба, которого недавно раскритиковал экс-игрок «красных дьяволов» Пол Скоулз:

«Пол Скоулз только это и делает - критикует. Поль не виноват в том, что он заработал куда больше, чем Пол Скоулз.

Что касается некоторых экспертов, то, думаю, они просто хотели бы оказаться здесь, в клубе, но я эту проблему решить не могу.

А короли рок-н-ролла, которые в прошлом месяце говорили, что я не даю результата, сейчас будут говорить об обратном».