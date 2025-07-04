«Боруссия» Менхенгладбах наказала игрока после видео в соцсетях

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вчера, 08:57

«Боруссия» из Менхенгладбаха наложила крупный штраф на полузащитника после его заявлений в видео, размещённом в социальных сетях.

Кроме того, игрок не будет тренироваться с основным составом в течение следующих четырёх недель, а отправится заниматься с командой U23.

Управляющий директор клуба Штефан Штегеманн сообщил:

Поведение и заявления Флориана Нойхауса наносят ущерб клубу и неприемлемы. Он навредил клубу своими словами и глубоко разочаровал всех, кто был причастен к этому. Это несовместимо с ценностями клуба.

Как сообщает Sport1.de, несколько дней назад на платформе «X» появился ролик, в котором хавбек разговаривает с группой из четырёх человек, которые были одеты в футболки «Боруссии». Вероятно, они встретились на набережной Мальорки.

Сначала футболиста, который, возможно, был в нетрезвом состоянии, было только слышно. Похоже, болельщики разговаривали с игроком о его работодателе и личной ситуации и услышали такие слова: «Он худший менеджер в мире». При этом кто именно это произнёс, установить не удалось.

Также прозвучали слова: «Дон Ролло даёт Флориану Нойхаусу один, два, три, четыре миллиона». Сообщается, что годовая зарплата хавбека составляет 4 млн евро. По всей видимости, речь шла о спортивном директоре Роланде Виркусе, которого болельщики прозвали «Дон Ролло».