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«Боруссия» Менхенгладбах наказала игрока после видео в соцсетях

вчера, 08:57

«Боруссия» из Менхенгладбаха наложила крупный штраф на полузащитника Флориана Нойхауса после его заявлений в видео, размещённом в социальных сетях.

Кроме того, игрок не будет тренироваться с основным составом в течение следующих четырёх недель, а отправится заниматься с командой U23.

Управляющий директор клуба Штефан Штегеманн сообщил:

Поведение и заявления Флориана Нойхауса наносят ущерб клубу и неприемлемы. Он навредил клубу своими словами и глубоко разочаровал всех, кто был причастен к этому. Это несовместимо с ценностями клуба.

Как сообщает Sport1.de, несколько дней назад на платформе «X» появился ролик, в котором хавбек разговаривает с группой из четырёх человек, которые были одеты в футболки «Боруссии». Вероятно, они встретились на набережной Мальорки.

Сначала футболиста, который, возможно, был в нетрезвом состоянии, было только слышно. Похоже, болельщики разговаривали с игроком о его работодателе и личной ситуации и услышали такие слова: «Он худший менеджер в мире». При этом кто именно это произнёс, установить не удалось.

Также прозвучали слова: «Дон Ролло даёт Флориану Нойхаусу один, два, три, четыре миллиона». Сообщается, что годовая зарплата хавбека составляет 4 млн евро. По всей видимости, речь шла о спортивном директоре Роланде Виркусе, которого болельщики прозвали «Дон Ролло».

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:27
Мораль - "Не надо лишний раз появляться на платформе "Х" "...)
ap6tu4cffmq2
ap6tu4cffmq2
вчера в 10:12
Пить меньше надо, тогда и проблем будет меньше.
t2hg2e7d6qjp
t2hg2e7d6qjp
вчера в 09:02
Своё мнение надо держать при себе оказывается
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:00
Не первый и не последний.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 08:59
Жестко его наказали - это точно.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 08:59
Ничего не понятно, но очень интересно))
Теперь Нойхаус должен высказаться
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