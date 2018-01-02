Окоронкво советует Мусе вернуться в ЦСКА

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Назовите главное футбольное событие 2017 года
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Карта
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Италия. Кубок
  • Кипр. Первый Дивизион
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 22 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон -:- Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал Пэлас Фонбет 2.05 3.3 3.75
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити -:- Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм Фонбет 9.3 4.75 1.35
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм -:- Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич Фонбет 1.95 3.25 4.2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити -:- Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд Фонбет 1.15 8 16
Италия. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи -:- Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта Фонбет 1.57 3.9 5.9
  • Главные новости
  • Все новости
18:08
Коутиньо готов начать бойкотировать тренировки «Ливерпуля»36
17:40
Венгер получил обвинение от FA18
16:01
ЦСКА проиграл борьбу «Спортингу» за 20-летнего бразильского хавбека91
13:29
«Барселона» объявит о трансфере Коутиньо уже на этой неделе39
11:10
Хомуха считает, что для молодых игроков в РФПЛ нужно ввести систему потолка зарплат26
19:47
«Торино» близок к покупке нападающего0
19:39
Монтелла: «За последнее десятилетие „Севилья“ завоевала больше трофеев, чем „Милан“»2
19:25
«Шахтер» примет участие в турнире Dubai International Cup 20189
19:07
Наби Кейта не присоединится к «Ливерпулю» раньше июля0
18:58
Игрок «Ливерпуля» признал себя виновным в нападении на человека12
18:50
Бывший спортдир «Интера»: «Помню, как подписал Коутиньо за 4 млн евро»5
18:31
«Селтик» близок к подписанию Моргана0
18:17
Соренсен может продолжить карьеру в Италии1
17:59
Месси не считает себя идеальным футболистом44
17:55
Стало известно имя лучшего молодого игрока «Ромы» в 2017 году2
17:51
«Суонси» нацелился на нападающего «Вест Хэма»2
17:44
«Вест Хэм» подготовил 15 млн фунтов на укрепление центра поля3
17:36
«Бордо» интересуется Ибрагимом Амаду0
17:30
Агент: «Пьяца точно не перейдёт в клуб из России»2
17:29
Конте - о возможных трансферах: «Все сложно»5
17:24
«Сток Сити» интересуется 19-летним форвардом «Интера»1
17:20
Моуриньо: «У некоторых тренеров есть хорошие друзья на нужных должностях»6
17:15
20-летний хавбек «Кальяри» на прицеле у «Ювентуса»2
17:15
Клопп назвал Мане важным игроком «Ливерпуля»3
17:04
Диего Коста завтра может сыграть впервые с июня 2017 года2

Окоронкво советует Мусе вернуться в ЦСКА

сегодня, 10:31

Бывший защитник сборной Нигерии Исаак Окоронкво, успевший поиграть в России, советует нападающему «Лестера» Ахмеду Мусе сменить клубную прописку:

«Возьмите, например, Оби Микела. Он поступил правильно, покинув „Челси“ ради перехода в китайский клуб. Лучше играть в Китае, чем сидеть на скамейке запасных в „Челси“.

Я с Мусой недавно разговаривал. Попытался убедить его вернуться в Россию. Сказал, что это будет правильным шагом. В „Лестере“ он протирает штаны на скамейке, совсем растерял форму.

И перед чемпионатом мира ему нужна команда, которую он хорошо знает, а уже после мундиаля пусть рассматривает и другие варианты. Тем более, ЦСКА сейчас нужен нападающий».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Монтелла: «За последнее десятилетие „Севилья“ завоевала больше трофеев, чем „Милан“»
Сегодня, 19:39 2
Наби Кейта не присоединится к «Ливерпулю» раньше июля
Сегодня, 19:07 0
Бывший спортдир «Интера»: «Помню, как подписал Коутиньо за 4 млн евро»
Сегодня, 18:50 5
Месси не считает себя идеальным футболистом
Сегодня, 17:59 44
Агент: «Пьяца точно не перейдёт в клуб из России»
Сегодня, 17:30 2
Конте - о возможных трансферах: «Все сложно»
Сегодня, 17:29 5
Обсудить
Все комментарии
Алексей Мяснов
Алексей Мяснов
сегодня в 18:39
Сначала за бешеные бабки толкнули его ,а теперь на халяву забрать Жид команда в своей красе
Фата лист
Фата лист
сегодня в 18:08
На покупку денег нет, а в аренду не нужен. Пол года пройдет , потом опять искать форварда...надоело
Великолепный
Великолепный
сегодня в 17:39
Московский футбольный клуб ЦСКА хочет вернуть нигерийского нападающего Ахмеда Мусу, выступавшего за команду с 2012 по 2016 год.

Как стало известно, руководство армейцев нацелено на усиление атакующей линии команды и присматривается к кандидатуре Мусы, который в настоящее время выступает за «Лестер».

По информации источника, близкого к ситуации, в английском клубе готовы расстаться с 25-летним нигерийцем, но еще не решили, отдать ли форварда в аренду или отпустить насовсем.

ЦСКА предлагает «Лестеру» вариант с арендой Мусы на полгода, в то время как несколько клубов готовы выкупить трансфер африканского нападающего.

Отметим, в текущем сезоне на счету Мусы 21 матч в чемпионате Англии и 2 забитых мяча. Выступая за ЦСКА, Муса успел забить 42 гола.
Батя в здании
Батя в здании
сегодня в 16:27
А где же бомжи, с криками про негров?) Странно.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 15:18
Вернуться...

Да он давно понял, что теперь свисток свистит и коню в ухо))
Colonist
Colonist
сегодня в 14:32
Лучше бы Ваньку вернули!:) Я специально ходил на ЦСКА, посмотреть на него!
Colonist
Colonist ответил Великолепный
сегодня в 14:31
Сказал бы я тебе комплимент - но сразу банят!:)х
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 14:28
Надо было советы слушать когда срывался из РПФЛ......

Сколько их уже пропало в последнее время ...убегающих за "Золотым мячом"....
Муса,Думбия,Нияссе и пр.......вскоре и Промес отправится...на острова с отрывками статей из СЭ с хвалебными одами о себе)))

От добра добра не ищут......возомнили себя Халками.....)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:18
Ну да, потерявший форму негритёнок как раз нужен в конюшне...
морозз
морозз ответил Ваня лучший
сегодня в 14:11
Ваня лучший:
Саныч, дорогой, ты что еще не отошел от застолья? Раньше ты умные, иногда остроумные вещи писал, а сейчас тупишь как юный хряк.
Привет дружище, с Новым годом!
Суеверный
Суеверный
сегодня в 14:05
Дважды нельзя зайти в одну воду если это не пруд, (Вагнер Лав исключение - любовницы в Москве, только Фелисии не сообщайте) . Многие (я в их числе) рады были бы возвращению Мусика. Но совершенно не понимаю в каком качестве. В полузащите есть "несколько хороших парней" (A Few Good Men - сейчас фильм транслируется по одному каналу). Да и деньги... Их в России пока все меньше и меньше. Космодромов вот ПЯТЬ.Никакая Америка не догонит, да и не собирается вообще-то. Эх, если бы эти усилия на футбол направить, то лет через 20-ть нам бы завидовала Бразилия.
борька
борька
сегодня в 13:35
Не нужен, он армии и флоту, это неВагнер
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
сегодня в 13:35
Муся, пора "домой", здесь тебя любят и ценят!
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
сегодня в 13:31
На самом деле шаг абсолютно логичный. Никто кроме нас не гарантирует ему 100% практику, а без нее можно и мимо ЧМ пролететь
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 13:23
хороший совет
Т34
Т34 ответил Ваня лучший
сегодня в 13:21
Ваня лучший:
В твои годы, любезный, мог бы и поумнее что либо сочинить. Тем более, что есть очень любопытные новости из загона хряков, а ты тратишь время на то, что тебя не касается.
Ты знаешь, никак не доберусь до загона хряков, все время на пути возникает конюшня, а обходить, как ты говоришь в моем возрасте, тяжело. То, что я сказал об Мусе, сейчас соответствует действительности, умнее не придумаешь, как ни крути. Муса уже не тот пацан, что был, повзрослел. Игровой практики нет, не всегда даже в заявку попадал, это потеря в мастерстве, с моральной точки тоже потеря, поэтому не вопрос, что он придет и заиграет. Мотиватора Слуцкого ("Беги, Муса, беги") тоже в команде нет. И не исключено, что в итоге можно получить нового Траоре или Оланаре. И что я не умного, по твоим словам сказал в своем комментарии. Просто может не могу под тебя подстроиться, под твое видение вопроса, так я и не буду, у меня свое мнение. Я сказал кратко и заметь, там даже нет троллинга, о чем сказал многие поняли все, а тебе пришлось так пространно объяснять. С Новым годом!
Да и по поводу, что меня это не касается. Могу тебя огорчить, что все, пока я на соккере, меня касается, так же как и всех остальных.
Крейсер
Крейсер
сегодня в 12:49
Мусу продали, чтобы достроить стадион.
Теперь нужно продать кусок стадиона, чтобы купить Мусу.
oFANATo
oFANATo ответил Ваня лучший
сегодня в 12:48
Ваня лучший:
В твои годы, любезный, мог бы и поумнее что либо сочинить. Тем более, что есть очень любопытные новости из загона хряков, а ты тратишь время на то, что тебя не касается.
Завидуют, не хватило им вот такого Мусы с Ливерпулем....
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный ответил Ваня лучший
сегодня в 12:44
Ваня лучший:
В твои годы, любезный, мог бы и поумнее что либо сочинить. Тем более, что есть очень любопытные новости из загона хряков, а ты тратишь время на то, что тебя не касается.
Собаки лают - караван идет!
Ваня лучший
Ваня лучший ответил морозз
сегодня в 12:43
морозз:
Ахмед только почувствовал свободу и сразу опять отдавать Гинеру паспорт...думаю что поедет хоть в Гондурас но не в ЦСКА!
Саныч, дорогой, ты что еще не отошел от застолья? Раньше ты умные, иногда остроумные вещи писал, а сейчас тупишь как юный хряк.
Великолепный
Великолепный
сегодня в 12:42
А у 7партачей уже паника! ахахахахаха
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Т34
сегодня в 12:41
Т34:
Муса уже не тот резвый жеребенок, объездили его на скамейке запасных в "Лестере". Да и его "папы" Слуцкого нет в цска. Сейчас это уже очередной Траоре-Оланаре.
В твои годы, любезный, мог бы и поумнее что либо сочинить. Тем более, что есть очень любопытные новости из загона хряков, а ты тратишь время на то, что тебя не касается.
Kerri
Kerri
сегодня в 12:29
Неплохой вариант!
obana777
obana777
сегодня в 12:07
Нигер, тьфу, оговорилась, Гинер опять бабки зажмет, он только если выброшенное подобрать, тогда да.
time out
time out
сегодня в 12:01
Ждут тебя, Муса, в конюшне, не дождутся. Зулусов не хватает, завидуют Спартаку.
obana777
obana777
сегодня в 11:57
Для борьбы за выживание подойдет.
cpartak60
cpartak60
сегодня в 11:53
хорошее усиление для цска!но гинеру то нападающие не нужны!
Т34
Т34
сегодня в 11:53
Муса уже не тот резвый жеребенок, объездили его на скамейке запасных в "Лестере". Да и его "папы" Слуцкого нет в цска. Сейчас это уже очередной Траоре-Оланаре.
cska.78
cska.78
сегодня в 11:18
Было бы отлично снова увидеть Мусу в ЦСКА!
cska plus
cska plus
сегодня в 11:16
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100