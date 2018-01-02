Окоронкво советует Мусе вернуться в ЦСКА

Бывший защитник сборной Нигерии Исаак Окоронкво, успевший поиграть в России, советует нападающему «Лестера» Ахмеду Мусе сменить клубную прописку:

«Возьмите, например, Оби Микела. Он поступил правильно, покинув „Челси“ ради перехода в китайский клуб. Лучше играть в Китае, чем сидеть на скамейке запасных в „Челси“.

Я с Мусой недавно разговаривал. Попытался убедить его вернуться в Россию. Сказал, что это будет правильным шагом. В „Лестере“ он протирает штаны на скамейке, совсем растерял форму.

И перед чемпионатом мира ему нужна команда, которую он хорошо знает, а уже после мундиаля пусть рассматривает и другие варианты. Тем более, ЦСКА сейчас нужен нападающий».