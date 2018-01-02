Нападающий «Манчестер Сити» Габриэль Жезус проведет в лазарете от 3 до 6 недель.



В матче 21-го тура английской Премьер-Лиги «Кристал Пэлас» - «Манчестер Сити» 20-летний футболист получил травму. Сегодняшнее обследование показало, что у игрока случился надрыв медиальной связки. Отмечается, что сроки реабилитации после такой травмы составляют от 3 до 6 недель, однако в некоторых случаях восстановление может занять до 12 недель.