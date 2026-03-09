Top.Mail.Ru
Пеп Гвардиола избежит дисквалификации на финал Кубка Лиги против «Арсенала»

сегодня, 12:29
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити22.03.2026 в 19:30 Не начался

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола получил шестую жёлтую карточку в сезоне в матче Кубка Англии против «Ньюкасла» (3:1), что влечёт за собой автоматическую двухматчевую дисквалификацию.​

Штраф распространяется только на АПЛ и Кубок Англии — таким образом, Гвардиола пропустит игру с «Вест Хэмом» (14 марта) и четвертьфинал Кубка (в первых числах апреля), но сможет руководить командой в финале Кубка Лиги против «Арсенала» 22 марта на «Уэмбли».​

Ранее каталонец уже отбыл автоматическую одноматчевую дисквалификацию после трёх предупреждений. Гвардиола удерживает рекорд по жёлтым карточкам среди тренеров АПЛ.

sv_1969
sv_1969
сегодня в 13:34
Пеп держит первенство ЖК... Вперёд за рекордом КК😁😁😁
sy5wsa8k23nh
sy5wsa8k23nh
сегодня в 13:19
Лысый шарла и тут отшарлатанился
particular
particular
сегодня в 12:57
Пепа обложили... На что только не пойдёшь ради "рекорда по жёлтым карточкам среди тренеров АПЛ"...
shur
shur
сегодня в 12:39
...Жёлтой поступью фельдмаршал у Финала!
Задача лишь одна, чтоб красную не получить!
Уэмбли с замиранием дождётся полководца!
Ведь Пеп способен и умеет удивить!!!
