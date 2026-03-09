Пеп Гвардиола избежит дисквалификации на финал Кубка Лиги против «Арсенала»

1773048585

сегодня, 12:29

Главный тренер «Манчестер Сити» получил шестую жёлтую карточку в сезоне в матче Кубка Англии против «Ньюкасла» (3:1), что влечёт за собой автоматическую двухматчевую дисквалификацию.​

Штраф распространяется только на АПЛ и Кубок Англии — таким образом, Гвардиола пропустит игру с «Вест Хэмом» (14 марта) и четвертьфинал Кубка (в первых числах апреля), но сможет руководить командой в финале Кубка Лиги против «Арсенала» 22 марта на «Уэмбли».​