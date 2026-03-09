Пеп Гвардиола избежит дисквалификации на финал Кубка Лиги против «Арсенала»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола получил шестую жёлтую карточку в сезоне в матче Кубка Англии против «Ньюкасла» (3:1), что влечёт за собой автоматическую двухматчевую дисквалификацию.
Штраф распространяется только на АПЛ и Кубок Англии — таким образом, Гвардиола пропустит игру с «Вест Хэмом» (14 марта) и четвертьфинал Кубка (в первых числах апреля), но сможет руководить командой в финале Кубка Лиги против «Арсенала» 22 марта на «Уэмбли».
Ранее каталонец уже отбыл автоматическую одноматчевую дисквалификацию после трёх предупреждений. Гвардиола удерживает рекорд по жёлтым карточкам среди тренеров АПЛ.
Задача лишь одна, чтоб красную не получить!
Уэмбли с замиранием дождётся полководца!
Ведь Пеп способен и умеет удивить!!!
