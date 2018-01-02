«Манчестер Сити» - «Уотфорд»: стартовые составы

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Назовите главное футбольное событие 2017 года
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Карта
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Кубок
  • Италия. Кубок
  • Португалия. Примейра
  • Австралия. А-Лига
  • Кипр. Первый Дивизион
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 22 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал -:- Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси Фонбет 2.75 3.4 2.5
Испания. Кубок 2017/2018, 1/8 финала 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛейдаЛейда -:- Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб КадисКадис -:- Логотип футбольный клуб СевильяСевилья Фонбет 5.5 3.8 1.62
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас -:- Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия Фонбет 3.25 3.6 2.1
Италия. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус -:- Логотип футбольный клуб Торино (Турин)Торино Фонбет 1.35 4.75 9.2
  • Главные новости
  • Все новости
00:52
Допустив осечку в минувшем туре АПЛ, «Ман Сити» вновь одержал убедительную победу54
00:40
«Наполи» вылетел из Кубка Италии11
00:36
«Суонси» уступил «Тоттенхэму» во втором матче Карвальяла у руля команды12
23:51
«Брюгге» подтвердил переход Габулова из тульского «Арсенала»26
22:22
«Челси» предложил 56 млн евро за Алекса Сандро18
01:01
СМИ: «„Вулверхэмптон“ выиграл у „Реала“ борьбу за нападающего „Валенсии“»7
00:29
Роджер Мартинес намекнул на скорый переход в «Интер»1
00:16
Чичарито: «Сборная Мексики хочет добраться до финала и даже выиграть ЧМ-2018»8
00:08
«Бордо» арендовал хавбека «Монако» Мейте1
23:57
Макларен: «Санчес смог бы заменить Коутиньо в „Ливерпуле“»2
23:28
Почеттино объяснил, почему Кейн начал матч с «Суонси» в запасе2
23:25
Стерлинг забил самый быстрый гол в Премьер-Лиге в текущем сезоне7
23:15
Спаллетти: «Я спрячу контракты игроков „Интера“, чтобы их не смогли продать»1
23:06
Официальный сайт Габулова объявил о переходе Владимира в «Брюгге»9
23:00
Гвардиола сообщил, что Де Брюйне будет играть, превозмогая боль2
22:32
«Барселона» опередила «Реал» по прибыли от продажи телеправ в сезоне-2016/1713
22:11
Дембеле разрешили вернуться на поле2
22:02
«Тоттенхэм» не включил Кейна в стартовый состав на матч с «Суонси»7
21:52
Мьюшкович: «Счастлив, что снова приехал играть в футбол в Россию»7
21:47
Пьянич сможет сыграть с «Торино»1
21:40
СМИ: «Сделка по переходу Пьяцы в „Шальке“ завершена»0
21:27
Бывший защитник «Шальке» Учида вернулся в Японию1
21:12
Михайлович настроен выбить «Ювентус» из Кубка Италии3
21:11
Сауль: «Интерес „Барселоны“ — это хорошая новость»6
20:56
Асенсио получит больше игрового времени во второй части сезона3

«Манчестер Сити» - «Уотфорд»: стартовые составы

вчера, 22:09
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити3 : 1Логотип футбольный клуб УотфордУотфордМатч завершен

Стали известны стартовые составы на матч 22-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Сити» и «Уотфордом». Отметим возвращение в состав хозяев капитана Давида Сильвы, который на время покинул расположение команды по личным причинам.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Отаменди, Стоунс, Делф, Фернандиньо, Д. Сильва, Де Брюйне, Стерлинг, Сане, Агуэро.

«Уотфорд»: Гомес, Янмат, Ваге, Кабаселе, Зегелар, Дюкуре, Уотсон, Каррильо, Капу, Ришарлисон, Грей.

Напомним, что «горожане» в минувшем туре прервали свою рекордную победную серию.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Тоттенхэм» не включил Кейна в стартовый состав на матч с «Суонси»
Вчера, 22:02 7
Диего Коста завтра может сыграть впервые с июня 2017 года
Вчера, 17:04 5
В матче с «Бернли» «Ливерпуль» будет обходиться без Коутиньо
01 января 24
«Кристал Пэлас» - «Манчестер Сити»: стартовые составы
31 декабря 2017 16
«Верона» - «Ювентус»: стартовые составы
30 декабря 2017 3
«Манчестер Юнайтед» включил Мхитаряна в «старт» на матч с «Саутгемптоном»
30 декабря 2017 3
Обсудить
Все комментарии
drug01
drug01
вчера в 22:26
Ждем очередную победу Манчестера!
juchok
juchok
вчера в 22:12
не завидую я седня Уотфорду!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100