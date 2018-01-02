«Манчестер Сити» - «Уотфорд»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч 22-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Сити» и «Уотфордом». Отметим возвращение в состав хозяев капитана Давида Сильвы, который на время покинул расположение команды по личным причинам.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Отаменди, Стоунс, Делф, Фернандиньо, Д. Сильва, Де Брюйне, Стерлинг, Сане, Агуэро.

«Уотфорд»: Гомес, Янмат, Ваге, Кабаселе, Зегелар, Дюкуре, Уотсон, Каррильо, Капу, Ришарлисон, Грей.

Напомним, что «горожане» в минувшем туре прервали свою рекордную победную серию.