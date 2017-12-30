«Манчестер Юнайтед» включил Мхитаряна в «старт» на матч с «Саутгемптоном»

Стали известны стартовые составы на матч 21-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Саутгемптоном». Отметим появление в составе «красных дьяволов» хавбека Генриха Мхитаряна, будущее которого в клубе остается под вопросом.
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Янг, Линделеф, Джонс, Шоу, Матич, Погба, Мата, Лингард, Мхитарян, Лукаку.
«Саутгемптон»: МакКарти, Стефенс, Йосида, Худт, МакКуин, Ромеу, Хейбьерг, Тадич, Уорд-Праус, Буфаль, Лонг.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
Напомним, что в первом круге АПЛ манкунианцы обыграли «святых» с минимальным счетом.