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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 21 тур 1 X 2
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«Манчестер Юнайтед» включил Мхитаряна в «старт» на матч с «Саутгемптоном»

вчера, 19:39
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед0 : 0Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптонМатч завершен

Стали известны стартовые составы на матч 21-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Саутгемптоном». Отметим появление в составе «красных дьяволов» хавбека Генриха Мхитаряна, будущее которого в клубе остается под вопросом.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Янг, Линделеф, Джонс, Шоу, Матич, Погба, Мата, Лингард, Мхитарян, Лукаку.

«Саутгемптон»: МакКарти, Стефенс, Йосида, Худт, МакКуин, Ромеу, Хейбьерг, Тадич, Уорд-Праус, Буфаль, Лонг.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

Напомним, что в первом круге АПЛ манкунианцы обыграли «святых» с минимальным счетом.

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Soularity
Soularity
вчера в 20:13
Жозика надо менять!!! Я очень надеюсь, что дадут шанс Гиггзу, он истинный дьявол. И пусть год будет без кубков, но поставит атакующую игру.
Serge_1
Serge_1
вчера в 20:08
Зачем включать в состав а потом говорить," испарился", ведь Генрих начал сезон неплохо вроде -бы сыгрались с Лукаку,но в последних 7-8 играх мы уже не видели того Мики, которого мы привыкли видеть,его как будто заменили одна тень осталось от прежней игры, ещё неизвестно, это результат "философского футбола" Моуриньо или футболист сам сдал.Если Лукаку перестанет забивать и все больше будет играть у своих ворот где он уже " привёз" три гола,то со временем у Моура он будет "крайним".
Soularity
Soularity
вчера в 19:59
Наконец Мики появится в старте!!!
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