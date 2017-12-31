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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 21 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал Пэлас 0:0 Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити Фонбет 11 6.1 1.25
19:30 1’ Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич 0:0 Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал Фонбет 5.55 4.4 1.63
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«Кристал Пэлас» - «Манчестер Сити»: стартовые составы

сегодня, 14:12
Кристал ПэласЛоготип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)0 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Стали известны стартовые составы на матч 21-го тура английской Премьер-Лиги между «Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити». 

«Кристал Пэлас»: Хеннесси, Фосу-Менса, Томкинс, Данн, ван Анхольт, Таунсенд, Кабай, Миливойевич, Ридевальд, Заха, Бентеке.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Данило, Гюндоган, Мангала, Де Брюйне, Сане, Бернарду, Фернандиньо, Отаменди, Жезус.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

Напомним, что в другом матче тура «Манчестер Юнайтед» и «Саутгемптон» сыграли вничью.

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Все комментарии
VIPded
VIPded
сегодня в 14:40
Очков сегодня Мансити не досчитается...
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 14:39
Должен же Сити когда-то проиграть.
вoлгoдoн
вoлгoдoн ответил sihafazatron
сегодня в 14:31
sihafazatron:
Ротация. Через день опять играть
Агуэро самое место на лавке.Думаю,дело не в ротации.
dimagas1
dimagas1 ответил sihafazatron
сегодня в 14:30
sihafazatron:
Не могу никому ответить( и парням снизу по лайку поставить))
И пусть так будет весь следующий год)))
Igo0rek
Igo0rek ответил leo-leon
сегодня в 14:28
leo-leon:
Где найти старый сайт ????
https://www.soccer0010.com/?new_design=0
sihafazatron
sihafazatron ответил leo-leon
сегодня в 14:28
leo-leon:
что у них с агуэро ???
Ротация. Через день опять играть
вoлгoдoн
вoлгoдoн ответил leo-leon
сегодня в 14:28
leo-leon:
Где найти старый сайт ????
Попробуй так.
https://www.soccer0010.com/?new_design=0
leo-leon
leo-leon
сегодня в 14:26
что у них с агуэро ???
leo-leon
leo-leon
сегодня в 14:25
Где найти старый сайт ????
вoлгoдoн
вoлгoдoн ответил sihafazatron
сегодня в 14:23
sihafazatron:
Не могу никому ответить( и парням снизу по лайку поставить))
Тут на соккере какой-то сбой. Если хочешь увидеть последнюю картинку,заходишь через новости.Спартач Антиxep научил)
sihafazatron
sihafazatron ответил вoлгoдoн
сегодня в 14:21
вoлгoдoн:
Где-то Силва потерялся. Давненько его не вижу. Прихворал?
Не могу никому ответить( и парням снизу по лайку поставить))
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 14:19
Сильва щас в валенсии по личным причинам, там семья у него, видимо что-то случилось(
вoлгoдoн
вoлгoдoн ответил sihafazatron
сегодня в 14:17
sihafazatron:
Опять без силвы и делфа( радует, что стоунс уже на лавке, удачи мс
Где-то Силва потерялся. Давненько его не вижу. Прихворал?
вoлгoдoн
вoлгoдoн
сегодня в 14:16
Желаю Сити повторить рекорд Баварии! Удачи!
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 14:16
Вперед за 19 победой подряд! Только Сити! Только победа!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 14:15
Опять без силвы и делфа( радует, что стоунс уже на лавке, удачи мс
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