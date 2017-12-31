«Кристал Пэлас» - «Манчестер Сити»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч 21-го тура английской Премьер-Лиги между «Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити».

«Кристал Пэлас»: Хеннесси, Фосу-Менса, Томкинс, Данн, ван Анхольт, Таунсенд, Кабай, Миливойевич, Ридевальд, Заха, Бентеке.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Данило, Гюндоган, Мангала, Де Брюйне, Сане, Бернарду, Фернандиньо, Отаменди, Жезус.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

Напомним, что в другом матче тура «Манчестер Юнайтед» и «Саутгемптон» сыграли вничью.