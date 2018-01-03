Чичарито: «Сборная Мексики хочет добраться до финала и даже выиграть ЧМ-2018»

Мексиканский нападающий «Вест Хэма» Чичарито амбициозно смотрит на перспективы его сборной на чемпионате мира в России:

«Мы не ставим цели добраться до четвертьфинала, не хотим себя ограничивать. Мы хотим дойти так далеко, как сможем, потому что знаем свой потенциал.

У каждой команды на чемпионате мира есть шанс, и мы хотим достичь лучшего результата в истории сборной, добраться до финала и даже выиграть мундиаль».

Напомним, что мексиканцы сыграют на ЧМ-2018 в квартете F вместе с командами Германии, Швеции и Южной Кореи.