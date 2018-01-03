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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 22 тур 1 X 2
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Испания. Кубок 2017/2018, 1/8 финала 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛейдаЛейда -:- Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб КадисКадис -:- Логотип футбольный клуб СевильяСевилья Фонбет 5.5 3.8 1.62
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас -:- Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия Фонбет 3.25 3.6 2.1
Италия. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус -:- Логотип футбольный клуб Торино (Турин)Торино Фонбет 1.35 4.75 9.2
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Чичарито: «Сборная Мексики хочет добраться до финала и даже выиграть ЧМ-2018»

сегодня, 00:16

Мексиканский нападающий «Вест Хэма» Чичарито амбициозно смотрит на перспективы его сборной на чемпионате мира в России:

«Мы не ставим цели добраться до четвертьфинала, не хотим себя ограничивать. Мы хотим дойти так далеко, как сможем, потому что знаем свой потенциал.

У каждой команды на чемпионате мира есть шанс, и мы хотим достичь лучшего результата в истории сборной, добраться до финала и даже выиграть мундиаль».

Напомним, что мексиканцы сыграют на ЧМ-2018 в квартете F вместе с командами Германии, Швеции и Южной Кореи.

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Все комментарии
MIKITA463295
MIKITA463295
сегодня в 05:20
Команда у вас хорошая,но до финала вряд ли...
Portsmouth
Portsmouth
сегодня в 03:57
Чудеса в футболе иногда случаются.
Gahi
Gahi
сегодня в 02:56
Похвальное стремление но чтобы дальше пройти нужно хотя бы из группы выйти.
YRunner
YRunner
сегодня в 01:35
Ой, прям как наши))
cska.78
cska.78
сегодня в 00:52
Из группы не выйдут!
Директор американской фирмы Transceptor Technology
Директор американской фирмы Transceptor Technology
сегодня в 00:49
Некрасов: Поэтом можешь ты не быть,
Но гражданином быть обязан.

Чичарито: Спортсменом можешь ты не быть,
Но чемпионом быть обязан.
BESTjuventus10
BESTjuventus10
сегодня в 00:45
Если очень сильно постараются то может быть выйдут из группы.)
shur
shur
сегодня в 00:33
...шанс и то закономерный,есть только у весомых команд,смешной ты парень-Чича!!!
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