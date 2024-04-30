Левандовски хочет, чтобы «Бавария» выиграла Лигу чемпионов

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30 апреля 2024, 15:50

Нападающий «Барселоны» рассказал, какой немецкой команде он желает победы в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

Я выступал за «Баварию» восемь лет. Поэтому в моей душе она занимает немного больше места, чем «Боруссия» Дортмунд. Выбираю «Баварию».