Левандовски хочет, чтобы «Бавария» выиграла Лигу чемпионов

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски рассказал, какой немецкой команде он желает победы в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.
Я выступал за «Баварию» восемь лет. Поэтому в моей душе она занимает немного больше места, чем «Боруссия» Дортмунд. Выбираю «Баварию».
В полуфинале турнира мюнхенцы встретятся с «Реалом», а «шмели» — с ПСЖ.
Нюрберг и Мюнхен1860 некогда великие немецкие клубы.
в те годы Бавария смотрела на них снизу вверх, мечтая о величии. Сейчас все наоборот. есть Боруссия из Менхенгладбах или из Дорктмунд, точно не помню.
бременский Вердер.
но каждой из них еще далеко до ненависти лондонского Арсенала))
Нюрберг и Мюнхен1860 некогда великие немецкие клубы.
в те годы Бавария смотрела на них снизу вверх, мечтая о величии. Сейчас все наоборот. есть Боруссия из Менхенгладбах или из Дорктмунд, точно не помню.
бременский Вердер.
но каждой из них еще далеко до ненависти лондонского Арсенала))
Левандовски не ушел из Баварии, его тупо продал, тогдашний руководитель О.Кан. По этому поводу, как я думаю, поляк не сильно сейчас болеет за Баварию. Если по самой игре, то, больше вижу преимуществ у Реала: многолетняя работа Карла Великого, более сбалансированный состав, более отлаженная игра, а главное- спокойная, рабочая обстановка внутри команды, где нет, двух враждующих лагерей- как в Баварии.
Ну и конечно, после победы над МС- у Реала появилась дополнительная мотивация. Бавария? Сама победа над Арсеналом, меня не так впечатлила, как сама игра немцев- грамотный, безукоризненный системный футбол, именно, то, чего не было за всё время работы Тухеля в Баварии. Я был просто поражен, как, после всех неудач команды, после всего, того безыдейного футбола, вдруг, команда показала высококласный, фундаментальный футбол. И если, позиционная атака Баварии меня не убедила, то системный футбол, со всеми его футбольными компонентами- меня просто покорил.
Другое дело- насколько долговременный такой футбол Баварии, не было ли это случайность, всплеском эмоций и тп. На этот вопрос, мы получим ответ, частично, после двухраундового противостояния с Реалом...
Левандовски не ушел из Баварии, его тупо продал, тогдашний руководитель О.Кан. По этому поводу, как я думаю, поляк не сильно сейчас болеет за Баварию. Если по самой игре, то, больше вижу преимуществ у Реала: многолетняя работа Карла Великого, более сбалансированный состав, более отлаженная игра, а главное- спокойная, рабочая обстановка внутри команды, где нет, двух враждующих лагерей- как в Баварии.
Ну и конечно, после победы над МС- у Реала появилась дополнительная мотивация. Бавария? Сама победа над Арсеналом, меня не так впечатлила, как сама игра немцев- грамотный, безукоризненный системный футбол, именно, то, чего не было за всё время работы Тухеля в Баварии. Я был просто поражен, как, после всех неудач команды, после всего, того безыдейного футбола, вдруг, команда показала высококласный, фундаментальный футбол. И если, позиционная атака Баварии меня не убедила, то системный футбол, со всеми его футбольными компонентами- меня просто покорил.
Другое дело- насколько долговременный такой футбол Баварии, не было ли это случайность, всплеском эмоций и тп. На этот вопрос, мы получим ответ, частично, после двухраундового противостояния с Реалом...