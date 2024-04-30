Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЛига чемпионов 2023/2024

Левандовски хочет, чтобы «Бавария» выиграла Лигу чемпионов

30 апреля 2024, 15:50

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски рассказал, какой немецкой команде он желает победы в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

Я выступал за «Баварию» восемь лет. Поэтому в моей душе она занимает немного больше места, чем «Боруссия» Дортмунд. Выбираю «Баварию».

В полуфинале турнира мюнхенцы встретятся с «Реалом», а «шмели» — с ПСЖ.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Дешам: «Жиру сделал выбор в пользу спорта и образа жизни»
Вчера, 20:46
Тухель назвал игрока «Баварии», который забьёт «Реалу»
29 апреля
Самир Насри сравнил Лионеля Месси и Роналдиньо
27 апреля
Клопп не захотел оценивать шансы «Ливерпуля» на чемпионство
27 апреля
Тебас высказался о конкуренции в Ла Лиге
26 апреля
В «Ахмате» назвали позором слова Морено об отравлении футболистов
26 апреля
Сортировать
Все комментарии
Marat8686
Marat8686
вчера в 08:45
Одним выстрелом двух зайцев как говорится.
За ПСЖ и Реал Мадрид у чела 🔥
Capral
Capral ответ Александр Векшин (раскрыть)
30 апреля в 21:56
Взаимно, Дружище!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Александр Векшин
Александр Векшин ответ Capral (раскрыть)
30 апреля в 21:51
...всё по плану, спасибо! Я в любом случае за красивое зрелище, нет никакого синдрома после МС и игра с Мюнхеном это совсем другая обстановка, жму руку, желаю и от личного послевкусия...!!!
Capral
Capral ответ Александр Векшин (раскрыть)
30 апреля в 20:53
Ну блин- это я лоханулся!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Хотя, да, по твоему приветствию, сразу надо было понять, что это ты!!! Ну, как, ты, там- воздухом свежим надышался, поработал? Вдали от городской суеты и шума, на природе...
Сегодня, Дружище- мы по разные стороны баррикад, но морально, духовно- я всегда рядом!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Александр Векшин
Александр Векшин ответ Capral (раскрыть)
30 апреля в 20:47
...по полочкам как всегда, а интересно в мобильной версии не понятно, что Я это Shur.. ?!
Capral
Capral ответ Александр Векшин (раскрыть)
30 апреля в 20:11
Моё Почтение, Уважаемый!!!
Левандовски не ушел из Баварии, его тупо продал, тогдашний руководитель О.Кан. По этому поводу, как я думаю, поляк не сильно сейчас болеет за Баварию. Если по самой игре, то, больше вижу преимуществ у Реала: многолетняя работа Карла Великого, более сбалансированный состав, более отлаженная игра, а главное- спокойная, рабочая обстановка внутри команды, где нет, двух враждующих лагерей- как в Баварии.

Ну и конечно, после победы над МС- у Реала появилась дополнительная мотивация. Бавария? Сама победа над Арсеналом, меня не так впечатлила, как сама игра немцев- грамотный, безукоризненный системный футбол, именно, то, чего не было за всё время работы Тухеля в Баварии. Я был просто поражен, как, после всех неудач команды, после всего, того безыдейного футбола, вдруг, команда показала высококласный, фундаментальный футбол. И если, позиционная атака Баварии меня не убедила, то системный футбол, со всеми его футбольными компонентами- меня просто покорил.

Другое дело- насколько долговременный такой футбол Баварии, не было ли это случайность, всплеском эмоций и тп. На этот вопрос, мы получим ответ, частично, после двухраундового противостояния с Реалом...
eleven LC
eleven LC
30 апреля в 20:10
А Левандовский не хочет чтобы лигу чемпионов выиграла Барселона?!
Ах,да!
Александр Векшин
Александр Векшин ответ Capral (раскрыть)
30 апреля в 19:09
...доброго вечерка, поляк локоточки кусает, мало того что ушел из сильнейшего клуба Европы, ушел старичком в команду, которая нуждается в обновлении и переменах. И как итог, мог бы сегодня очень помочь немцам, а остается сопли жевать! Мадриду, вам собратья, дорогие, удачи сливочным, грамотной тактике и четкого взаимодействия...!!!
112910415
112910415
30 апреля в 18:47
нормально, честно и пристрастиям Барсы не противоречит !
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
30 апреля в 18:03
У Больших клубов- всегда много врагов, как, и у талантливых людей. Но, думаю, если Бавария выйдет в финал и будет играть против ПСЖ, то вся Германия будет болеть за Мюнхен. Провистояние Германии и Франции- всегда принципиально, ещё, со времён Ватерлоо!!!)))
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
30 апреля в 17:44
не знаю, как сегодня, но у Баварии много врагов.
Нюрберг и Мюнхен1860 некогда великие немецкие клубы.
в те годы Бавария смотрела на них снизу вверх, мечтая о величии. Сейчас все наоборот. есть Боруссия из Менхенгладбах или из Дорктмунд, точно не помню.
бременский Вердер.
но каждой из них еще далеко до ненависти лондонского Арсенала))
ABir
ABir
30 апреля в 17:43
Чего еще желать поляку после вылета вместе с Барселоной от ПСЖ?
Митя Митин
Митя Митин
30 апреля в 17:27
Мне кажется что в этом году чемпионами им не быть!
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
30 апреля в 17:24
В Германии, как раз хотят победы Баварии...
7hgv8hf3eafu
7hgv8hf3eafu
30 апреля в 17:04
Похоже Реал им не пойти.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
30 апреля в 16:44
вся Европа, кроме Германии, хочет победы баварского батальона Тухеля.
Маг_тм
Маг_тм
30 апреля в 16:41
Бавария показала достойную игру в обоих матчах с Арсеналом, а ведь у Кананиров все на мази, классная игра, никаких слабых мест на позициях. Немцы на много убедительнее прошли Англичан, чем это сделал Реал. Поэтому шансы 50\50.
Cules2013
Cules2013 ответ shlomo (раскрыть)
30 апреля в 16:26
Тухель тоже весьма опасен в ЛЧ.
shlomo
shlomo
30 апреля в 16:00
Думаю что они не пройдут Реал... папа Карло умееи играть такие матчи
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 