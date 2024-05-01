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Дешам: «Жиру сделал выбор в пользу спорта и образа жизни»

вчера, 20:46

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался про переход нападающего «Милана» Оливье Жиру в «Лос-Анджелес».

Ранее сообщалось, что футболист присоединится к клубу МЛС после Олимпиады в Париже.

Оливье сделал выбор в пользу спорта и образа жизни. Несмотря на его возраст и опыт, в нём всё ещё есть это пламя. Это также может быть возможностью, помимо воссоединения с Уго (Льорисом) и его семьёй. Он хочет продолжить карьеру, но с несколько меньшими требованиями, чем в Европе. Однако это не изменит мой выбор в ближайшем будущем, поскольку он останется в «Милане» до конца сезона.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 21:57
Совсем скоро 38 годков, можно уже ехать в дворовой МЛС, играть против любителей и жить в удовольствие. Не сбежал в 34-35 лет, как другие, а до талого играл в конкурентной и сильной лиге.
Заслужил теперь отдых.
Scorp689
Scorp689
вчера в 21:10
Хочет поиграть в своё удовольствие, без конских нагрузок...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:47
победитель
Гость
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