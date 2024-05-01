Дешам: «Жиру сделал выбор в пользу спорта и образа жизни»

Главный тренер сборной Франции высказался про переход нападающего «Милана» в «Лос-Анджелес».

Ранее сообщалось, что футболист присоединится к клубу МЛС после Олимпиады в Париже.

Оливье сделал выбор в пользу спорта и образа жизни. Несмотря на его возраст и опыт, в нём всё ещё есть это пламя. Это также может быть возможностью, помимо воссоединения с Уго (Льорисом) и его семьёй. Он хочет продолжить карьеру, но с несколько меньшими требованиями, чем в Европе. Однако это не изменит мой выбор в ближайшем будущем, поскольку он останется в «Милане» до конца сезона.